Armádní sklady u Mošnova vyvolávají další protesty, opozice chce referendum

Krajští zastupitelé minulý týden vykoupili další pozemky pro vytvoření tohoto logistického areálu se zprovozněním v roce 2031.

„Ve výkupech předem dohodnutých pozemků pokračujeme, navíc se ukázalo, že by armáda ráda získala další pozemky. Změny územního plánu budou projednávat obce a následně i krajští zastupitelé,“ nastínili náměstek hejtmana Jaroslav Kania (ANO) další vývoj.

Projekt při jednání zastupitelstva kritizovali občané Petřvaldu na Novojičínsku, v jehož katastru chystaný areál leží. „Na základě memoranda, které jste uzavřeli s ministerstvem obrany, hrozíte lidem vyvlastňováním a ti pod touto pohrůžkou prodávají nejúrodnější půdu,“ upozornila Pavla Veřmiřovská, iniciátorka petřvaldské petice.

Podle ní ukázala, že většina lidí je proti záměru. „Petici podepsalo 73 procent voličů. Zastavěná oblast obce je totiž ve vzdálenosti pouhých 250 metrů, to znamená, že se armáda octne hned za našimi zahradami,“ doplnila Veřmiřovská.

Někteří kritici jsou navíc přesvědčeni, že armádní sklady jsou předzvěstí muniční základny za přítomnosti armády USA. Poukazují na to, že právě mošnovské centrum se ocitlo na seznamu jedenácti vojenských zařízení v příloze česko-americké vojenské smlouvy.

Krajský zastupitel Pavel Staněk z SPD neúspěšně žádal už na začátku přidání do programu zastupitelstva bod, kterým by podmínil přítomnost cizí armády u letiště mimo válečný stav krajským referendem.

Opoziční komunistický zastupitel Josef Babka řekl, že zatímco přítomnost české armády v kraji vždy podporoval, tento vývoj se mu vůbec nelíbí.

„V memorandu mezi krajem a ministerstvem obrany nebylo nic o tom, že centrum vznikne pro potřeby jiné armády než české armády. Oni strčí něco do dohody, co ještě není ani postavené a nemají ani všechny pozemky,“ řekl Babka.

Komunisté jsou podle něj také připraveni vyvolat krajské referendum. Spojili by se při tom s SPD.

Náměstek Kania připustil, že stát nejspíše nemá povinnost při uzavírání mezinárodních dohod něco konzultovat s kraji a obcemi.

„Je tak pravdou, že i my jsme se o Mošnově ve smlouvě dozvěděli až po zveřejnění jejího obsahu. Věříme však, že s námi o tom bude ještě někdo jednat. Stále si stojíme za tím, že nechceme, aby to bylo skladiště zbraní,“ upozornil Kania s tím, že si to kraj vymíní i ve smlouvách o předání pozemků.

Ministerstvo: Seznam považujeme za konečný

Další z krajských náměstků Jakub Unucka doplnil, že armáda chystá studii využitelnosti, která jasně řekne, k čemu má centrum sloužit. „Kraji i veřejnosti bude předložena někdy v době prázdnin.“

Ministerstvo obrany dalo najevo, že s vyjmutím mošnovského logistického centra z česko-americké smlouvy nepočítá. „Seznam považujeme za vyčerpávající a konečný,“ potvrdil tiskový odbor ministerstva. Nesouhlasí však s tím, že uvedení logistického centra znamená přítomnost americké armády.

„V každém jednotlivém případě bude muset být působení amerických vojáků v České republice ještě schváleno,“ uvedlo ministerstvo.

Upozornilo, že seznam obsahuje vojenská zařízení, která mají význam pro vzájemnou spolupráci. „Jde o mix výcvikových prostorů, leteckých základen a logistických zařízení,“ zakončilo ministerstvo.