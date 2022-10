Obchvat Mošnova na Novojičínsku pomůže obci, letišti i průmyslové zóně

„Pomůže to nejen Mošnovu a jeho obyvatelům, ale i průmyslové zóně a letišti,“ konstatoval při zahájení stavby Radek Mátl, generální ředitel ŘSD. „Stavbu se podařilo připravit mezi roky 2015 až 2022, to je za mne velký úspěch. Zpracovat za tak krátkou dobu potřebnou dokumentaci, zajistit pozemky a podobně, to nebývá tak časté.“

Ne vše ale bylo při přípravě stavby obchvatu jednoduché. „Trvalo to trošku déle,“ reagoval na slova generálního ředitele starosta Mošnova Radomil Bodzsar. „Něco se připravilo a občanům Mošnova se to nelíbilo. Věci se pohnuly až poté, co jsme na mapu projektu položili padesátikoruny s tím, že na těch místech uděláme kruhové objezdy. Teprve to vyhovovalo všem,“ komentoval přípravy stavby starosta.

„Stavba obchvatu rozhodně pomůže. Ještě všichni pamatujeme, jak tudy po betonové silnici ze šedesátých let jezdily nákladní automobily a jak se to třeba ve dvě ráno všude ozývalo. A po dokončení obchvatu se zbavíme i zbytku dopravy,“ doplnil starosta.

Odkloněním dopravy na obchvat se v Mošnově uleví desítkám lidí. „Hned u silnice je zhruba třicet domů, dalších šedesát domů je jen o kousek dále, tak je snadné spočítat, kolika lidem to pomůže,“ nastínil starosta.

Při posledním měření hustoty dopravy na silnici I/58, která Mošnovem prochází, projíždělo mošnovskou částí Malá Strana 7 268 vozidel denně. Po silnici od Studénky k zóně, která však naštěstí obydlenou částí obce neprotíná, dokonce 10 900 automobilů.

Lokalita se mohutně rozvíjí

Všechny tyto vozy by po dostavění obchvatu měly obydlené části Mošnova minout. A vyhne se mu tak i předpokládaný nárůst dopravy, které okolí průmyslové zóny a letiště s velkou pravděpodobností čeká.

Před dokončením anebo v plánu je tam totiž hned několik logistických center; vedle těch privátních si na letišti chce zřídit logistickou základnu i Armáda České republiky.

A například už příští týden chtějí slavnostně zahájit provoz v terminálu kombinované dopravy Ostrava Airport Multimodal Park, v němž už nyní našlo zázemí hned několik dopravních firem včetně společnosti ČD Cargo nebo Budamar Logistic.

První automobily v polovině roku 2024

Stavba obchvatu za necelých 370 milionů korun by měla být dokončena do dvaceti měsíců, první automobily mají po něm mohly projet v polovině roku 2024.

Ve výběrovém řízení uspěla společnost Eurovia. „Žijeme v době, která je – i co se týče cen – velice složitá. Jsem rád, že ŘSD už v zadání stavby na tyto skutečnosti myslelo a že se s tím počítalo už při zadávání stavby,“ konstatoval zástupce Eurovie Jan Španěl.

Vedle obchvatu Mošnova zajišťuje ŘSD na území Moravskoslezského kraje několik dalších staveb. Mezi nimi i obchvat Frýdku-Místku. Ten by mohl být, alespoň v jednom pruhu, dokončen ještě letos.

„Počasí posledních dnů nám příliš nepřálo, ale věřím, že se skluz podaří dohnat a alespoň částečné zprovoznění obchvatu stihneme ještě letos,“ konstatoval generální ředitel ŘSD Mátl.