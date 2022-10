Na Novojičínsku se čelně střetla dvě auta, jedno z nich řídil podnapilý

„U Mošnova v sobotu ráno se čelně střetla dvě osobní vozidla. Zranilo se několik lidí. U jednoho z řidičů byla dechovou zkoušku zjištěna přítomnost alkoholu, více informací v tuto chvíli nemám,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Podle mluvčího zdravotnické záchranné služby Lukáše Humpla se zranilo celkem pět lidí. Záchranáři na místo vyslali čtyři posádky.

„Nejvážnější byl stav devatenáctiletého mladíka, u něhož selhávalo dýchání. Musel být zaintubován a o jeho ventilaci se postaral přístroj. Utrpěl mnohočetná poranění, s nimiž byl letecky přepraven do Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedl Humpl.

Další čtyři lidé, tři muži ve věku 19 až 21 let a čtyřicetiletá žena, měli středně těžká poranění hlavy, hrudníku a končetin. Záchranáři je převezli do nemocnic v Novém Jičíně a do Městské nemocnice Ostrava.

Hasiči pomohli s ošetřením zraněných, zabezpečili místo nehody a následně likvidovali únik provozních kapalin.

Okolnostmi nehody se nadále zabývají policisté.