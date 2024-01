Na ostravském letišti zaparkovala letadla WizzAir, budou jim opravovat motory

14:48

Nezvyklou podívanou si mohou od pondělí užívat návštěvníci Letiště Leoše Janáčka, pokud mají to štěstí a dostanou se do míst, odkud je vidět na dočasně uzemněná letadla společnosti WizzAir. Ta letecká společnost musela dočasně odstavit z provozu, a to kvůli problémům s motory, které musí být všechny vyměněny.