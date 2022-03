Nákladní terminál na letišti v Mošnově se může začít stavět už v září

„Záměr s názvem ‚Průmyslová zóna Mošnov – Logistické centrum a Cargo terminál‘ nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,“ stojí v rozhodnutí krajského úřadu. Stavět by se na letišti mohlo začít už po prázdninách.

„Děláme všechno pro to, abychom mohli začít se stavbou terminálu v září letošního roku, předpokládaný termín ukončení je v červnu roku 2023,“ přiblížil plány stavby obchodní ředitel společnosti Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský.

Od zprovoznění nového terminálu si letiště slibuje další možnost navýšení kapacity. „Stavba pro nás znamená výrazné navýšení kapacity pro odbavování leteckého nákladu, zefektivnění jednotlivých procesů a s tím spojenou úsporu nákladů,“ doplnil obchodní ředitel s tím, že plánované náklady na stavbu cargo terminálu se pohybují okolo 75 milionů korun.

Letiště sází na nákladní přepravu

Rozvoj nákladní přepravy je v současnosti hlavním cílem vedení letiště. V loňském roce se podařilo navýšit nákladní přepravu o 28 procent na více než 18 tisíc tun. Nákladní přeprava ale v loňském roce rostla i na sousedních letištích. Například v Brně loni odbavili zhruba 13 tisíc tun nákladu. Na tom se mimo jiné podílel i start nové nákladní linky DHL Express nebo tradiční TNT/FedEx.

A ve znamení růstu nákladní dopravy byl loňský rok i v sousedních Katovicích. Během roku zde zaznamenali 29 tisíc tun přepravených nákladů, což je oproti roku 2020 nárůst o devět tun.

Otázkou je, jak se ve výkonech letošního roku projeví krize na Ukrajině. Od úterý 29. března by se na mošnovské letiště měla vrátit pasažérská linka do Varšavy, která by měla doplnit stávající jedinou pravidelnou linku společnosti Ryanair do Londýna.

Od spolupráce s polskou leteckou společností LOT si letiště slibuje hlavně návaznost na další linky z varšavského letiště. Na lety mezi Ostravou a Varšavou budou nasazovány zatím pětkrát týdně letouny Embraer E-170, Embraer 175 a Dash DH4 s kapacitou okolo 80 míst.

To by ve výsledku mělo pomoci navýšit počet odbavených cestujících, který se kvůli covidovým opatřením a přerušení provozu pravidelných linek v posledních dvou letech výrazně snížil.

Po drtivém propadu na necelých 38 tisíc odbavených pasažérů v roce 2020 se jejich počet v minulém roce, hlavně díky charterovým linkám, zvýšil na 317 tisíc. K rekordním 377 tisícům pasažérů z roku 2017 má ale letiště ještě daleko.