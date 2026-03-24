Doprava na severu Moravy a ve Slezsku houstne, nejvytíženější je ostravská Rudná

  6:06,  aktualizováno  6:06
Téměř 50 tisíc aut denně projíždí po nejvytíženější silnici Moravskoslezského kraje, ostravské Rudné. Loni tam na mostě přes Odru napočítali v průměru 49 888 projíždějících vozů za den. Vyplývá to z nejnovějších dat celostátního sčítání zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic. Aut je za posledních pět let výrazně víc.
Dobrovolníci sčítají projíždějící auta pomocí aplikace v mobilním telefonu. Stačí vždy stisknout dlaždici s příslušnou kategorií vozidla. | foto: Radek Latislav

Zatímco ulice Rudná, vedoucí napříč Ostravou v západo-východním směru, je nejvytíženější silnicí v kraji, v pozadí nezůstávají ani dálnice. Na nedaleké D1, právě u křižovatky s Rudnou, loni sčítací komisaři napočítali 35 020 automobilů denně.

Celorepublikový trend je zároveň jednoznačný – doprava v Česku houstne.

Průměrná intenzita na dálnicích narostla mezi lety 2020 a 2025 o 12 procent a průměrně po nich denně projede 34 400 aut. Maximum zaznamenali silničáři na dálnici D1 u Průhonic, kde denně v průměru projede 106 976 vozů.

„Výsledky celostátního sčítání potvrzují stále narůstající dopravní intenzitu. To je dlouhodobý trend, který sledujeme jak z automatických sčítačů, tak i na výběru mýta,“ uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl s tím, že nárůst je výrazně vyšší na dálniční síti oproti silnicím první třídy.

I s dálnicí za zády Frýdek-Místek trpí

Například ve Frýdku-Místku, kde už sice byl dokončen dlouho očekávaný obchvat města (dálnice D48), ale přesto vnitřní průtah na Hlavní třídě dál trpí intenzivní dopravou a dálnice mu ulevila jen částečně.

Podle sčítání z roku 2025 projede po obchvatu D48 u Dobré 34 990 automobilů denně. S téměř identickým počtem se však musí potýkat i samotný průtah městem. Na Hlavní třídě v úseku u ulice 8. pěšího pluku sčítání vykázalo 36 579 vozidel.

Sčítání ve městech

Počet aut, která denně projedou nejzatíženějším úsekem ve městě:

Ostrava 49 888
Frýdek-Místek 36 579
Nový Jičín 23 338
Opava 22 151
Karviná 17 637
Třinec 16 983
Bruntál 15 155

Zdroj: ŘSD

Pro srovnání: v roce 2010, kdy město žádný obchvat nemělo a veškerá doprava proudila centrem, zde projíždělo 31 612 aut.

I s dálnicí za zády je tak dnes v centru Frýdku-Místku o 16 procent hustší provoz než před patnácti lety. Situaci dokresluje i jižní příjezd do města od Ostravy po dálnici D56, kde sčítací komisaři napočítali 30 412 automobilů.

Vytížení frýdeckého průtahu vynikne hlavně při srovnání s nejzatíženějšími úseky ostatních měst Moravskoslezského kraje.

Dobrovolníci sčítají projíždějící auta pomocí aplikace v mobilním telefonu. Stačí vždy stisknout dlaždici s příslušnou kategorií vozidla.
Dobrovolníci sčítají projíždějící auta pomocí aplikace v mobilním telefonu. Stačí vždy stisknout dlaždici s příslušnou kategorií vozidla. Na frekventovaných tazích mají sčítání na starost dva nebo čtyři sčítači.
Nejvytíženější silnicí Moravskoslezského kraje je ostravská Rudná. Denně jí podle výsledků sčítání dopravy 2025 projede na padesát tisíc vozidel.
Zatímco v Ostravě v Rudné ulici dosahují špičkové hodnoty téměř 50 tisíc vozidel, v dalších městech jsou čísla výrazně nižší. V Novém Jičíně projede po nejzatíženějším úseku silnice I/48 23 338 vozidel, v Opavě po Olomoucké ulici 22 151 a v Havířově v Ostravské ulici 21 268 automobilů denně.

V Karviné na třídě Osvobození napočítali 17 637 vozů, a v Bruntále v Olomoucké ulici 15 155 vozidel za 24 hodin. Vedení Frýdku-Místku má s průtahem města dlouhodobé plány, které by měly vést ke zklidnění dopravy. Ve hře bylo jak zúžení jízdních pruhů, tak i možnost zrušení jednoho proudu. To se ale asi nestane.

„Dostupná data a naposledy provedené modelování dopravy potvrzují, že v současné době nelze uvažovat o stažení dopravy na průtahu městem pouze do dvou jízdních pruhů,“ konstatovala Jana Musálková Jeckelová, mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu s tím, že aktuální výsledky si odbor dopravy musí teprve prostudovat. Navíc se stále čeká na kolaudaci obchvatu. Následně je ke zvážení omezení tranzitu průtahem u vozů nad 12 tun.

Krajský úřad je zatím ve vyjádřeních opatrný. „Zveřejněná data za celostátní sčítání dopravy z roku 2025 jsou opravdu ‚čerstvá‘. Tato čísla na krajském úřadě aktuálně analyzujeme, jedná se v rámci celého kraje o tisíce dat, s ohledem na tuto skutečnost je pro tuto chvíli nelze komentovat,“ reagovala Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení krajského úřadu.

