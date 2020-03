Čína už nechce respirátory darované krajem, dostanou je zdravotníci

Pomoc v hodnotě 400 tisíc korun, která obsahovala například ochranné brýle, roušky a respirátory, schválili krajští radní v únoru. Akci pro tehdy těžce zkoušenou Čínu zorganizovala Asociace krajů. Moravskoslezský náklad měl zamířit do partnerských čínských provincií Šansi a Ťiangsu.

Krajští zastupitelé pak sice na návrh hejtmana Ivo Vondráka na začátku března neschválili další pomoc ve výši čtyřiceti tisíc korun, ale původní dodávka měla odletět.

Letadlo odvezlo do Pekingu celorepublikových pět tun pomoci, ale další čtyři tuny se do stroje nevešly. A už neodletí.

„Dozvěděl jsem se, že co jsme posílali, to nám Čína vrátila, protože už to nepotřebují. Kdežto my ano,“ konstatoval Vondrák.

Krajská mluvčí Miroslava Chlebounová doplnila, že neodeslané ochranné pomůcky se už vrátily do regionu. „Jsou určeny krajským nemocnicím,“ poznamenala.

Také ostravskou zásilku městu Su-čou nakonec nevyužívají čínští, ale ostravští zdravotníci. Pomoc ve výši 300 tisíc korun schválili městští zastupitelé 4. března.

Čína dala najevo, že se u nich situace lepší

Ale než náklad odletěl do Asie, dali čínští partneři najevo, že doba největší potřeby roušek a respirátorů u nich už pominula. Na rozdíl od Evropy.

„Rozhodli jsme se neodeslat humanitární pomoc, a to na základě kontaktu s vedením města Su-čou, v rámci kterého jsme byli ujištěni, že tamní situace se pomalu lepší. Sami už netrpí nedostatkem ochranných pomůcek,“ vysvětlil minulý týden primátor Tomáš Macura.

Jestli naopak partnerské provincie nyní něco darují kraji, kromě odmítnutých pomůcek, není známo. Ale právě z Číny by brzy měly proudit obří zásilky respirátorů, roušek a například rychlotestů.

Kritika darů zaznívala už při jejich schvalování. Například v Ostravě opoziční zastupitel Václav Kubín chtěl, aby město do Číny poslalo peníze, ale ne pomůcky.

„Su-čou výslovně požádalo o ochranné prostředky, které jim chybí. Peníze nepomohou. Těch mají i v této těžké době víc než my. Náš dar je i tak symbolický,“ vysvětlil tehdy Macura.

Zastupitelé pak dar schválili, ale s podmínkou, že nesmí odporovat vládnímu zákazu prodeje respirátorů do zahraničí. A dohodli se na nákupu ochranných pomůcek i pro ostravskou nemocnici.

Také na sociálních sítích se objevila řada námitek. A i v současnosti se lidé ptají, jestli dary opravdu odletěly. Roušek a respirátorů se totiž v regionu nedostává.

Hejtman Vondrák proto sice vyzývá lidi, aby si ústa a nos kryli alespoň improvizovanými rouškami, ale odmítá vyhlásit povinnost jejich nošení. „Nejsou teď k sehnání,“ konstatoval.