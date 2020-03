Moravskoslezský kraj další pomoc Číně nepošle. Sami máme málo, řekl hejtman

Kraj po vypuknutí epidemie už dříve schválil zaslání ochranných obleků za sto tisíc korun pro každou provincii. Nyní měli zastupitelé jednat o další humanitární pomoci za dvacet tisíc zahrnující hlavně roušky a respirátory pro každou provincii. Nestane se tak.

„Z důvodu mimořádného opatření vydaného ministerstvem zdravotnictví a z důvodu zajištění potřebných pomůcek, které měly být odeslány do Číny, považujeme tuto možnost nyní za nerealizovatelnou,“ konstatoval hejtman Ivo Vondrák (ANO).

Upozornil, že už v minulosti každá provincie dostala humanitární pomoc v hodnotě sto tisíc korun.

Na to reagoval komunistický krajský i ostravský zastupitel a někdejší první náměstek hejtmana z let 2016 až 2016 Josef Babka, který upozornil, že ministerstvo zakázalo jen prodej, nikoliv humanitární pomoc.

Ostrava pomoc do Číny schválila

„O podobném problému jsme dřív jednali i na ostravském zastupitelstvu. Nakonec jsme pomoc partnerskému městu schválili, a to za dodržení všech podmínek státních úřadů,“ zmínil Babka, že Ostrava pošle do Číny humanitární pomoc ve výši 300 tisíc korun.

Vondrák reagoval, že se kraji nedostává respirátorů i roušek. „Sami máme málo. Chybí nám jich čtyřicet tisíc. A myslím si, že i když se při pomoci provinciím jedná o zanedbatelný počet, tak nemůžeme, ať už se jedná o prodej nebo humanitární pomoc, cokoliv jiného učinit.“

„Vaše zdůvodnění je teď úplně jiné než předtím,“ upozornil Babka. „Není jiné. Významově je to totéž. Prostě je tady problém s prodejem a navíc nám tyto věci chybí. Proto říkám, že ano, máte pravdu, humanitární pomoc není totéž co prodej, ale důsledek je naprosto stejný. Jde o to, aby těmito pomůckami byli vybaveni naši zdravotníci,“ argumentoval zase hejtman.

Babka uvedl, že s důvody pomoci vlastnímu kraji souhlasí, jen chtěl upozornit, že první hejtmanovo vyjádření se neslo ve stylu, že ministerstvo kraji něco zakazuje, což není pravda.

Respirátory kraj ještě nekoupil

Další komunistický zastupitel a bývalý krajský náměstek Svatomír Recman se zeptal, jestli to znamená přesunutí roušek a dalšího materiálu z daru přímo do krajských zařízení.

„Respirátory zatím nejsou fakticky nakoupeny a je pravidlo, že se tak děje centrálně, aby se zabránilo předražování,“ zmínil hejtman a poukázal na páteční jednání hejtmanů s bezpečnostní radou státu v Praze.

Zastupitelé pak stažení bodu o pomoci čínských provinciím jednoznačně odsouhlasili.

Bezpečnostní rada kraje minulý týden doporučila zrušení akcí pro více než pět stovek lidí, přičemž kraj poté odložil slavnostní vyhlášení nejlepších regionálních sportovců, a uvolní deset milionů korun na ochranné pomůcky pro pracovníky záchranného integrovaného systému. Současně kraj zakázal návštěvy v krajských domovech pro seniory.