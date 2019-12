Generační výměna postihla i koledníky, někde marně shánějí tři krále

Řadu lokalit v Moravskoslezském kraji se nedaří pokrýt. Právě teď úsilí pořadatelů sbírky vrcholí.

„Nové koledníčky pořád hledáme. Za Charitu Český Těšín koleduje kolem dvou set tříčlenných skupinek ve dvaceti obcích a městech, od Českého Těšína, Karviné, Havířov až po Hnojník či Soběšovice. Bohužel nejsme v tuto chvíli schopni pokrýt celé naše území,“ uvedla Alina Humel z Charity Český Těšín.

Podle ředitelky bohumínské Charity Zdeňky Kniezkové Brňákové je obecně jednodušší situace v malých obcích a okrajových částech města.

„V obcích s rodinnými domky, tam už to je tradice, naopak ve městě, především na sídlištích, je to problém,“ popsala.

Tříkrálová sbírka Tři králové budou v kraji koledovat od 1. do 14. ledna 2020

, uskuteční se dvacátý ročník sbírky. Skupinku tvoří jeden vedoucí a tři králové, případně jen tři králové, z nichž jeden má více než 15 let. Koledují s úředně zapečetěnou pokladničkou.

Na řadě míst už jde o tradici, především v malých obcích. V ostravsko-opavské diecézi sbírku zajišťuje sedmnáct charitních organizací.

Bohumínská Charita oslovila zájmové kroužky, základní uměleckou školu i skauty. „Koledníci se vesměs špatně shánějí. Po letech, kdy koledovali, někteří stárnou a odcházejí. Ti, co chodili koledovat jako děti, odcházejí na vysoké školy a zrovna je zkouškové období. Aktuálně každý rok závisí i na počasí, do mrazu nebo deště rodiče děti nepustí,“ přiblížila Kniezková Brňáková.

Nejhorší situace je, když odejde vedoucí skupinky, s tím většinou zanikne skupinka celá. Nebo koordinátor, který se o chod sbírky stará v konkrétní vesnici.

Centrum Ostravy není pokryté

„Teď se nám to stalo ve Vratimově, kde skončila naše dlouhodobá spolupracovnice. Byli jsme postaveni do situace, kdy jsme hledali nového člověka, který by tam sbírku vzal pod sebe. Koordinátor je velmi důležitý – koledníky motivuje, hledá nové, a když odejde, je to ztráta. Nakonec se nám podařilo najít nového člověka, i díky spolupráci s obcí,“ uvedl Dalibor Kraut z Charity Ostrava.

Ta spolu s Charitou sv. Alexandra zajišťuje tříkrálové koledování v Ostravě a okolí. „Dlouhodobě nemáme pokryté například centrum Ostravy. Především v Moravské Ostravě nám koledníci scházejí,“ konstatoval Kraut.

Špatně se pokrývají i velká ostravská sídliště, kde jsou stovky domácností na malém prostoru. Pro Ostravu a okolí je letos připraveno 414 pokladniček. Zájemci o koledování se hlásit mohou stále. „Snažíme se je oslovovat prostřednictvím farností, středních škol, skautů i dalších zájmových spolků,“ doplnil Kraut.

Kdysi koledníci, nyní vedoucí skupinek

Tradiční oporou sbírky jsou skauti v Opavě. I tamní charita však dál hledá nové skupinky, po základních školách tento týden rozešle stovky letáčků. „Rádi bychom získali koledníky především pro okolní obce. Tam je jich nedostatek,“ sdělila Marie Hanušová, která se o sbírku na Opavsku stará.

Poslední rok v souvislosti s generační výměnou však Opava hlásí pozitivní trend. „Těší nás případy dětí, které s námi v minulosti koledovaly. Teď se jako dospělejší vracejí a stávají se vedoucími skupinek. Loni jsme to poprvé zaznamenali ve větším počtu,“ upozornila Hanušová.

Aby se koledníci vraceli, organizátoři Tříkrálové sbírky je motivují společnými setkáními. V Ostravě se chystá hromadná návštěva kina i bruslení, do kina půjdou i opavští koledníci, kteří také soutěží o nejlepší fotografii, selfie či příběh z koledování.