Mondelez v Opavě postaví linku za 1,5 miliardy, práci tam najde až 140 lidí

Společnost Mondelez investuje do své opavské továrny 1,5 miliardy korun. „Součástí nové linky na výrobu sušenek bude i sto metrů dlouhá elektrická pec,“ konstatoval Emmanuel Chilaud, ředitel společnosti pro Českou republiku.

Elektrická pec je pro opavskou provozovnu novinkou, doposud k pečení využívala hlavně plyn. Pro spuštění elektrické pece si firma musí zajistit dostatek elektrického proudu.

„Je to projekt zhruba na dva roky, takže věřím, že to do té doby stihneme,“ konstatovala manažerka projektu Veronika Chromečková. „Na projektu pracujeme s celým týmem už osmnáct měsíců. Nejde jen o samotnou linku, ale i o zázemí pro zaměstnance a podobně.“

Pro instalaci nové linky chtějí v Opavě využít již dříve postavenou halu, kterou nyní už jen upraví pro nové využití. „Linka je téměř celá automatická, od míchání těsta přes pečení až po balení. Samotná elektrická pec bude mít sto metrů, lidem ušetří práci třeba i desítka balicích robotů na konci linky,“ přiblížila plány projektová manažerka.

To ovšem neznamená, že by se v opavské továrně obešli bez nových zaměstnanců. „V rámci projektu hovoříme o zhruba 140 pracovních místech, 120 budou operátorské posty, zbytek pak bude sloužit pro zajištění kompletního chodu linky, tedy inženýři, kvalitáři a podobně. Většinově půjde o lidi, které nově přijmeme,“ doplnila Veronika Chromečková.