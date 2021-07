Model železnice v Opavě má kilometr kolejí, patří mezi největší v Česku

„Nejcennější jsou ty hodiny práce, kdy vyrábíte spoustu věcí doma a pak se tady společně sejdete, pokládáte koleje, děláte rozvody elektřiny, modelujete krajinu,“ popsal Lumír Buchvaldek, jeden z členů Klubu železničních modelářů, když v pátek v předvečer slavnostního spuštění spolu s kolegy technickým lihem čistil stovky metrů kolejí, po nichž se dnes a zítra bude prohánět třicet vlakových souprav. A do budoucna až devadesát.



Už původní – lhotský – model byl unikátní. Patřil k největším v kraji, soupravy jezdily po 350 metrech kolejiva pěti stanicemi a do krajiny byly zakomponované modely skutečných budov, třeba vodní elektrárna z Opavy-Kylešovic.

Teď se stal základem téměř trojnásobného projektu – ať už co do rozlohy, počtu zastávek, výhybek či délky elektrických drátů.



„Zhruba dvě třetiny kolejí jsou schované, vlaky v některých místech musí projet pod povrchem,“ prozradil předseda modelářů Jakub Javorek.



K vidění je nejen hotová krajina, ale i to, jak takový model vzniká. Základ tvoří zformované kusy polystyrenu s položenými kolejemi, do nichž se krajina teprve tvoří. Jaká bude, to už modeláři vědí.

„Budeme tady mít stanici Milotice nad Opavou i Třemešnou ve Slezsku. Tam bude i přestup na úzkorozchodnou trať, která dojede až do Osoblahy,“ nastínil Javorek.

V kolejišti se objevují i bunkry a řopíky pohraničního opevnění. „Než to celé dostaneme do podoby, ve které bychom to chtěli mít, odhaduji na deset let práce,“ doplnil Javorek.

A právě to, jak model roste, budou sledovat i návštěvníci. Letos v termínech zveřejňovaných na webu a Facebooku klubu, od příštího roku vždy každý první víkend v měsíci.

Původní železniční model ve Lhotě u Opavy: