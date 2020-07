Nadšenci opět skládají obří kolejiště. Před dvěma lety jej museli rozřezat

Původně chtěla parta modelářů kolejiště obnovit až ve vlastní budově. To ale ještě chvíli potrvá, kompletují jej tak prozatím v pronajatém prostoru.

„Jsou to dva roky, co jsme železnici rozebrali a uložili. Na stavbu nového muzea jsme zatím nesehnali dost peněz, rozhodli jsme se proto jít do nájmu. Jednotlivé moduly stěhujeme a stavíme znovu,“ popsal místopředseda klubu Železniční modeláři Radim Strnadel.



Modeláři opět spojují devět dílů, na které museli původní stavbu rozřezat. Nejnáročnější pravděpodobně bude obnova elektrických prvků, z nichž se drtivá většina musí udělat znovu.

„Určitě budeme kolejiště také rozšiřovat. Zároveň jej vytvoříme tak, aby bylo připravené na případné další stěhování do našich prostor,“ konstatoval Strnadel.

Předpokládá, že práce na obnově potrvají do konce roku. Lidé by ale unikátní kolejiště mohli vidět i dříve. Modeláři už pro letošní rok plánují dny otevřených dveří.

„Aby zájemci mohli vidět i vznik nových částí železnice. Napřed holé rámy a dřevěnou výdřevu, pak jak se formují kusy polystyrenu a co se dělá dál,“ vysvětlil Strnadel. Nové prostory jsou v opavských Kateřinkách.

Model železnice postavený v měřítku 1 : 87, kde se soupravy proháněly po 350 metrech kolejiva a projížděly pěti stanicemi, lidé původně obdivovali v budově bývalé školy ve Lhotě u Opavy. Kolejiště a okolní krajina, v níž má většina staveb skutečnou předlohu a jsou tam třeba obě opavská nádraží či vodní elektrárna v Opavě-Kylešovicích, patřilo k největším v republice. Vznikalo sedm let a stěhovat se muselo po změně majitele objektu.

Definitivní domov by měl model najít v minimuzeu u vlakového nádraží ve Lhotě u Opavy. Modeláři tam koupili pozemek a budou stavět. Už mají stavební povolení a shánějí potřebné finance.