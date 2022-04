Vedle skleníků Eden na Karvinsku chce podnikatel budovat zábavní park

Tehdy chtěl pro svůj záměr využít pozemky v lokalitě bývalých kasáren v Palkovické ulici ve Frýdku-Místku, poblíž rekreační lokality u přehrady Olešná. Situace se však od té doby změnila.

„Původní lokalita nakonec nevyšla. Dlouho jsem hledal jiné pozemky a našel je v Karviné. Jsou v sousedství budoucího Edenu, kde můžeme park vybudovat až na dvaceti hektarech,“ uvedl Pavel Ďurďa.

Eden je název projektu vědecko-turistických skleníků, které mají nabízet práci, ale i vzdělání a zábavu v pohornické krajině na Karvinsku.

Skleníky podobné bublinám, které slouží vědě a současně jsou turistickým lákadlem, fungují už zhruba dvacet let v hrabství Cornwall na jihozápadě Anglie (podrobněji o projektu zde). Přibližně do šesti let by se mohly otevřít i na katastru Karviné. V lokalitě, která je dobře dopravně dostupná i z Ostravy či Havířova.

A vedle ní by mohl vzniknout také velký rodinný zábavní park zaměřený podobně jako Mirakulum ve středočeských Milovicích.

„Koncept je podobný. Ani u nás rodiče nenajdou kolotoče, na které děti posadí a budou se jen pasivně dívat. Naopak, chceme jim nabídnout společnou zábavu s potomky na různých pitoreskních atrakcích. Půjde o dřevěné visuté lávky, naučné stezky i stezky v korunách stromů, prolézací hrad, ale i těžní věže a důlní chodby. Protože jde o hornický region, jeho část bude laděná tematicky,“ nastínil podnikatel.

Podrobnosti zatím odhalit nechce. „Detailně projekt představíme koncem dubna společně s vedením města Karviná,“ vysvětlil.

MF DNES se o projekt zajímala už před lety. Tehdy chtěl podnikatel přidat k dřevěným atrakcím například koutek se živými zvířaty a chybět nemělo ani zázemí s možností občerstvení.

„S kontaktní minizoo, restauracemi i stánky stále počítám,“ sdělil Ďurďa. „Bude tam toho daleko víc. Náklady jen na první etapu, kterou bych rád otevřel veřejnosti v polovině roku 2025, vyjdou na téměř 200 milionů,“ řekl.