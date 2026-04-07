Fakultní nemocnice Ostrava zkouší novou biologickou léčbu migrén u dětí

  16:30,  aktualizováno  16:30
Mezi tři pracoviště v Česku, která na dětské migrény používají nový druh biologické léčby, se zařadilo i oddělení dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). To participuje na mezinárodní studii, kdy se jako lék používá rimegepant, jenž působí cíleně jako protilátka na příčinný spouštěč nemoci.

Do studie mohou být zapojeny děti od dvanácti let, které trpí migrénou déle než šest měsíců.

Bolestmi hlavy trpí podle statistik sedm až jedenáct procent dětí, přičemž u jednoho z deseti dětí se jedná o migrénu. „Z vývojového hlediska má svá specifika. Její první záchvat se projeví už před desátým rokem života u 20 procent pacientů, před 20. rokem u 45 procent adolescentů,“ informovala Hana Medřická, primářka oddělení dětské neurologie FNO.

Podotkla, že migréna v dětském věku je poddiagnostikovaná, a proto vzniklo v nemocnici loni v lednu Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy u dětí. „Aktuálně se stará o přibližně stovku dětí tým erudovaných specialistů našeho oddělení,“ sdělila Medřická.

„Do studie s novou biologickou léčbou mohou být zapojeni pacienti, kteří mají bolesti hlavy více než patnáct dní v měsíci, a z toho více než osm migrenózních dní,“ doplnila vedoucí centra Zuzana Krška Kušníriková. Při léčbě je nutná velmi úzká spolupráce s pacienty i rodiči ve vyplňování deníků bolestí hlavy, dotazníků. „Důležité jsou i pravidelné kontroly u nás v centru,“ řekla.

Aktuálně jsou ve studii zapojeni čtyři adolescenti. „A zatím máme jen pozitivní zpětnou vazbu. Sedmnáctiletá pacientka uvádí, že biologická léčba rimegepantem výrazně zlepšila kvalitu jejího života a redukovala frekvenci atak migrén,“ popsala Kušníriková s tím, že v následujících týdnech bude léčba nabídnuta dalším dětem

