Do studie mohou být zapojeny děti od dvanácti let, které trpí migrénou déle než šest měsíců.
Bolestmi hlavy trpí podle statistik sedm až jedenáct procent dětí, přičemž u jednoho z deseti dětí se jedná o migrénu. „Z vývojového hlediska má svá specifika. Její první záchvat se projeví už před desátým rokem života u 20 procent pacientů, před 20. rokem u 45 procent adolescentů,“ informovala Hana Medřická, primářka oddělení dětské neurologie FNO.
Podotkla, že migréna v dětském věku je poddiagnostikovaná, a proto vzniklo v nemocnici loni v lednu Centrum pro diagnostiku a léčbu bolestí hlavy u dětí. „Aktuálně se stará o přibližně stovku dětí tým erudovaných specialistů našeho oddělení,“ sdělila Medřická.
„Do studie s novou biologickou léčbou mohou být zapojeni pacienti, kteří mají bolesti hlavy více než patnáct dní v měsíci, a z toho více než osm migrenózních dní,“ doplnila vedoucí centra Zuzana Krška Kušníriková. Při léčbě je nutná velmi úzká spolupráce s pacienty i rodiči ve vyplňování deníků bolestí hlavy, dotazníků. „Důležité jsou i pravidelné kontroly u nás v centru,“ řekla.
Aktuálně jsou ve studii zapojeni čtyři adolescenti. „A zatím máme jen pozitivní zpětnou vazbu. Sedmnáctiletá pacientka uvádí, že biologická léčba rimegepantem výrazně zlepšila kvalitu jejího života a redukovala frekvenci atak migrén,“ popsala Kušníriková s tím, že v následujících týdnech bude léčba nabídnuta dalším dětem