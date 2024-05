Čich muži z Ostravy nevrátily ani tři operace, pomohla až biologická léčba

Tu v minulosti hned třikrát podstoupil i 68letý Jaroslav Bajger z Ostravy. „Chronickou rýmu jsem měl snad vždycky. V padesáti se mi ale hodně zhoršila a šokem pro mě bylo, když jsem nakonec kvůli ní ztratil i čich,“ popsal pacient, který první operaci absolvoval před patnácti lety. „Tehdy se mi čich vrátil asi do pěti dnů. Myslel jsem, že napořád, ale po devíti letech jsem o něj zase přišel, byť se mi dýchání nijak nezhoršilo,“ líčil Bajger.

Následovala druhá operace a další ztráta čichu, tentokrát již čtyři měsíce po operaci. Nezbylo než podstoupit operaci třetí. „Na ní jsem byl v květnu 2023 a výsledek byl ještě horší. Čich se mi nevrátil,“ zhodnotil pacient. „Je to strašné. To opravdu necítíte vůbec nic. Jídlo jsem jedl jako hmotu. Vnímal jsem jen sladké, slané a pepř, ale necítil, jak co voní, což mi hodně chybělo a vadilo.“

Když loni na podzim nabídli lékaři Jaroslavu Bajgerovi jako prvnímu z pacientů návrat čichu metodou biologické léčby, souhlasil.

Na injekci jednou za měsíc

„Nejprve jsme mu aplikovali injekce s léčivem jednou za čtrnáct dní. Protože na léčbu reagoval pozitivně a čich se mu vrátil v průběhu několika dnů, po půl roce jsme interval prodloužili,“ řekl ošetřující lékař Adam Ivanko a doplnil, že pacient dnes za ním do Centra biologické léčby přichází jednou za měsíc.

Jak dlouho bude injekce potřebovat, lékaři netuší. „Jednou z mála nevýhod této léčby je to, že zatím nevíme, zda bude možné dávku snížit či časem úplně vysadit,“ připustil primář. „Neexistují dlouhodobé statistiky výsledků, protože i ve světě jsou zatím pacienti tuto metodou léčeni jen několik let.“

Aktuálně lékaři v MNO do biologické léčby zařadili čtrnáct dospělých pacientů a přibírají další. „Máme tu především čtyřicátníky, ale léčit můžeme i mladší. Záleží na tom, jak dlouho se s chronickou rýmou potýkají a zda již za sebou mají určitou historii léčby,“ upozornil Formánek. „Zařadit k nám můžeme jak pacienty po operaci, pokud se jim čich nevrátil, ale i před ní. Musí ale prokázat, že se jedná o ten daný typ zánětu, na který je léčba vhodná, tedy o chronickou rýmu s nosními polypy.“