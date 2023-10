Ostravská knihovna umí dostat děti z ghetta, za pomoc komunitě získala ocenění

Vracejí se pravidelně, baví je to. Za pomoc při upevňování komunity teď pobočka dostala ocenění Bibliotheca inspirans.

Dětem se v přívozské knihovně každý čtvrtek a většinou i v pondělí věnuje Milan Bindatsch, asistent z nedaleké základní školy. O pomoc jej požádaly samy knihovnice, které hledaly způsob, jak se školáky v sociálně vyloučené lokalitě pracovat a otevřít jim cestu ke knížkám.

„V Přívozu skoro nic není, takže knihovna nefunguje klasicky, ale supluje klub i komunitní centrum. Někdy děti prostě jen vyslechneme, mají v nás oporu,“ popsal.

V Přívozu působí i jako terénní sociální pracovník a zná už i generaci rodičů dnešních dětí. „Jsem jeden z nich. Na ZŠ Gebauerova funguji jako asistent už sedmnáct let. Dřív jsem působil i v knihovně ve Vítkovicích. Rodiče jsou rádi, že tu jejich děti můžou být. Setkává se tady jak minorita, tak majorita. Řada těchto rodin žije v ghettech a rodiče chtějí, aby to jejich děti měly jinak,“ nastínil Bindatsch.

Program pro děti spolu s tamními knihovnicemi tvoří už sedm let. „Děti sem chodí moc rády. Za zábavou, za kolektivem, potkávají tady kamarády. Stráví tu vždycky velkou část odpoledne, nemají kroužky ani jinou mimoškolní činnost. Potřebovaly jsme v knihovně někoho, kdo si k nim vytvoří vztah, bude jim rozumět a rozvíjet je. Pan Bindatsch je důležitým mezičlánkem mezi dětmi a knihovnou. Pro ty děti je velmi důležité, že mu věří, cítí se v bezpečí,“ řekla vedoucí pobočky Klára Lišifková.

Děti se zlepšují i ve škole

Školáci v knihovně hrají Člověče, nezlob se, Dobble, Kočku a myš i Goblíky jedlíky. Společně čtou, řeší kvízy, malují nebo něco tvoří, hrají logické hry i takzvanou Robománii, když s pomocí tabletů ovládají roboty. „Nejradši mám Dobble, baví mě to,“ popsala například Lucie, která do knihovny chodí i se třemi dalšími sourozenci. Osmiletého Erika zase nejvíc zajímá tvoření. „Mám tady taky kamarády.“

Posun je na dětech vidět i ve škole. „Jsou tam lepší. Když řešíme kvízy a chtějí pomoct, nikdy to za ně nevyřeším, jen trošku naťuknu a děti si to vyřeší samy. To jim pomáhá. Děti taky krásně čtou a hlavně textu rozumějí,“ vylíčil Milan Bindatsch.

Svět knih děti objevují prostřednictvím soutěže Lovci perel, kdy si nejprve půjčí knížku a mají za úkol ji přečíst. Pak odpovídají na otázky ke knize a řeší kvíz. „Nutí je to zamyslet se nad obsahem, pochopit text. Za každou knihu dostanou perličku, a abychom je motivovali, dáváme i knihovnické peníze, takzvané moriony. Vždycky v červnu a v prosinci tady pak máme krámek s odměnami, které si děti za moriony kupují,“ vysvětlila Klára Lišifková.

Nejčastěji chodí osmi- a devítileté děti, zájem jim často vydrží až do puberty. „Ale vracejí se i později. Vypůjčit si knížku, nebo když si potřebují něco najít na počítači nebo něco vytisknout. Vědí, že tu pro ně jsme,“ dodala Lišifková.