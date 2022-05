Městům v Moravskoslezském kraji scházejí lidé na úklid, pomůže stát

„U nás v Bohumíně se starají o sbírání odpadků, zametání chodníků, sekání travnatých ploch a další úklidové práce. Jejich počet na jaře klesl na absolutní minimum,“ uvedl Petr Vícha, starosta Bohumína, kde na úklid celého města zůstalo pouze dvanáct lidí.

Obdobnou situaci ale řeší i v dalších městech. „V Havířově je aktuální počet lidí na veřejně prospěšné práce dvanáct. Byli nám přislíbeni další, ale kolik, to zatím nevíme. Aktuálně je to v jednání,“ sdělila havířovská mluvčí Rosalie Seidl Pokorná.

I v Ostravě počet lidí na úklid výrazně klesl a v Ostravě-Jihu mají v současné době pouze jediného pracovníka.

„Do konce března jsme měli k dispozici čtrnáct lidí, což byl počet sice nižší, ale uspokojivý,“ uvedla mluvčí obvodu Gabriela Gödelová. „Následně však organizace musela nedostatek pracovníků řešit nedotačními pracovníky, což představuje nárůst osobních nákladů o 200 procent,“ podotkla.

V Porubě čtyřicet lidí místo stovky

Například v Ostravě-Porubě mívali v minulosti k dispozici okolo stovky lidí. „Nyní veřejnou službu vykonává v Porubě přibližně čtyřicet lidí,“ okomentoval mluvčí Poruby Martin Otipka. „Samozřejmě bychom jich využili i více, ale jsme vděčni alespoň za tento počet,“ poznamenal.

Podobně jsou na tom v Karviné. „Letos je trochu problém. Dosud provozujeme 23 míst, ale od 1. června nám naštěstí začíná větší projekt na čtyřicet pracovníků,“ sdělil ředitel Technických služeb v Karviné Zbyněk Gajdacz. „Pokud by se podařilo v dalším pololetí navázat ještě jeden projekt, myslím, že by situace nebyla tak dramatická,“ soudí.

Problém s nedostatkem veřejných pracovníků je způsoben rozpočtovým provizoriem. „Uzavírání dohod se tím zpozdilo o jeden až dva měsíce,“ vysvětlila mluvčí Kopřivnice Ilona Mazalová.

V Bohumíně nedostatek pracovníků řešili vlastními silami. „Dvanáct lidí je na úklid dvacetitisícového města zoufale málo, proto naše technické služby zaměstnaly šest nových pracovníků. Jejich mzda je pokryta z pětimilionové dotace, kterou město poskytuje na zajištění úklidu,“ podotkl Petr Vícha.

V Karviné podřídili počtům lidí intenzitu úklidu. „Dělají se jiné cykly a uklízíme jiné oblasti. Držíme se pořadí důležitosti a nejsme v lokalitách tak často. V zimě nebylo naštěstí moc sněhu, takže jsme tolik netrpěli. Souběžně jsme jednali s úřadem práce a ministerstvem práce a sociálních věcí,“ řekl Gajdacz.

Stát pomůže, přidá peníze

Takto situaci řešili i v Ostravě-Jihu. „Neznamená to, že se obvod neuklízí, ale logicky se snižuje frekvence v jednotlivých místech, jelikož jeden člověk musí zastat větší plochu,“ zmínila Gödelová.

Některým městům už ale byly přislíbeny peníze na další lidi pro veřejně prospěšnou práci. „Stát uvolní peníze a od června budeme mít k dispozici čtyři desítky pomocníků,“ okomentoval starosta Bohumína. „Je to více, než jsme ještě před několik týdny doufali. Jejich činnost bude stát hradit do konce listopadu. Věříme, že vláda veřejně prospěšnou práci podpoří také do budoucna,“ uvedl.

Pro obce a města jsou lidé na veřejně prospěšnou práci nezbytní. „Navíc se domníváme, že stát takto motivuje dlouhodobě nezaměstnané, aby se naučili základním dovednostem a návykům, které jsou nezbytné pro uplatnění na trhu práce,“ uzavřel starosta Bohumína.