Místostarosta ostravského obvodu nocoval v cele, místostarostku obžalovali

Úředníci ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky zažili šok, když ve čtvrtek přišlo na radnici osm policistů a odvedli prvního místostarostu Vladimíra Řezáče (Ostravak).

„Odřízli ho od ostatních, zabavili mu mobilní telefon, asi i počítač, odnesli plný pytel dokumentů a jeho odvezli,“ popsal situaci místní muž.

Podle informací MF DNES se ten den Řezáč domů nevrátil, ale strávil noc na pátek v cele předběžného zadržení. A ještě celé páteční dopoledne ho vyslýchali policisté, kteří mohou Řezáče držet v režimu předběžného zadržení 48 hodin, tedy do soboty.

Pak ho musí pustit, nebo v případě žádosti a schválení soudcem poslat do vazby.

Důvod zadržení zatím není jasný

MF DNES potvrdilo zadržení Řezáče více lidí. Zatím ale není jasný důvod. Ten neobjasnila ani policie, k případu se vyjádřila jen stručně.

„V případu probíhají v současné době procesní úkony. V tuto chvíli se k dané věci nebudeme více vyjadřovat,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.

Opoziční zastupitelé míní, že policie vyšetřuje velké zakázky na opravy bytových domů v obvodě, což může podle nich souviset také s obžalobou místostarostky Sandry Sophie Murtinové (nezařazená).

Neuvolněná místostarostka, ani starosta obvodu Patrik Hujdus (Nezávislí), si to ale nemyslí. „Víme, že pana Řezáče odvedli, ale neznáme důvod. Slíbili jsme součinnost při vyšetřování a předali požadované dokumenty,“ uvedl starosta.

„Je to pro nás samozřejmě nepříjemné, zvlášť před volbami. Budu rád, když se vše vysvětlí a případná podezření se nepotvrdí. Obyvatele obvodu chci ujistit, že úřad funguje bez omezení,“ dodal Hujdus.

Obžalovaná místostarostka zůstává ve funkci

Opoziční zastupitel Petr Luzar (LEČO) je ale přesvědčený, že na Řezáče přišla policie právě v souvislosti s kauzou místostarostky Murtinové. Ta byla totiž v minulých dnech obžalovaná z trestných činů vydírání, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku, za což ji žalobce navrhuje tříletý pobyt ve vězení, peněžitý trest i zákaz výkonu funkce člena rady.

Trestní oznámení kvůli možné korupci podal na 37letu ženu zvolenou za Hnutí ANO loni v létě její stranický kolega, bývalý starosta obvodu Jiří Vávra (ANO), jehož koalici i hnutí Murtinovu opustila a pomohla sestavit novou radu.

Do funkce starosty se vrátil Hujdus. „Nemohu to komentovat, abych nenarušil vyšetřování. Ale tehdy jsem dostal takové ultimatum, které jsem nemohl akceptovat. Vše jsem doložil policii,“ řekl nyní Vávra.

K zadržení Řezáče dodal jen to, že všechno souvisí se vším.

Křehký poměr sil koalice a opozice

V obžalobě jsou například zmíněny požadavky Murtinové, aby zakázky na opravy obecních bytů získala firma jejího přítele. Řezáč má pod sebou odbor bytový i majetkový. Podle Hujduse ale tehdy nebyl ve funkci, takže by to s Murtinovou souviset nemělo. O její obžalobě ví, ale její odvolání nenavrhne. „Zůstává ve funkci do doby, než o její případné vině rozhodne soud,“ řekl.

Podle opozice by se v případě odchodu kteréhokoli radního mohl změnit i starosta. Poměr sil koalice a opozice v obvodě je totiž 8:7. Záleží tak na každém hlasu. A kvůli přeběhlíkům se v tomto volebním období už dvakrát měnila rada.

I Murtinová si myslí, že její a Řezáčův případ spolu nesouvisejí. „Nevím, že ho zadržela policie. Důvod neznám, ale s mou kauzou nemá nic společného,“ řekla místostarostka. Funkce se vzdát nemíní. „Cítím se nevinná. Jde jen o předvolební boj,“ dodala pro MF DNES.

Politické spory jsou v obvodě vyhrocené už dlouho. Podle primátora města Tomáše Macury (ANO) je situace tak komplikovaná, že se mu obtížně komentuje. „Nemám moc informací. Pokud se někdo dopustil trestné činnosti, musí to vyšetřit policie - padni komu padni,“ řekl.

Zakladatel hnutí Ostravak Lukáš Semerák řekl, že netuší, zda se Řezáč něčeho dopustil, ale že ho obratem vyzvou ke složení mandátu.