Mariánské Hory řeší, kde vzít na sídlišti více parkovacích míst

„Každá varianta má své plusy a minusy,“ uvedl starosta obvodu Patrik Hujdus. „Lidem chceme představit všechny čtyři a dáme jim možnost se vyjádřit, které by dali přednost a proč,“ dodal s tím, že anketní lístky dostanou obyvatelé do schránek, hlasovat však mohou i na internetu.

První možností jsou parkovací karty pro řidiče bydlící v ulici Gen. Hrušky. „Určitě by vymístily z ulice auta řidičů, kteří tu nebydlí. Problémem ale je, že i když si kartu někdo koupí, automaticky tím parkovací místo nezíská,“ upozornil starosta. „Aut osob, které zde bydlí, je více než parkovacích míst, a navíc lidé, kteří tu nemají trvalé bydliště, stejně kartu nezískají.“

Nová stání komplikuje chodník

Druhou variantou je vytvořit z cesty jednosměrku. „Nechali jsme již zpracovat řešení, v rámci kterého by jednosměrný provoz vedl od komunikace Přemyslovců po křižovatku v úrovni Baumaxu, kdy se ze sídliště Fifejdy vyjíždí na Novoveskou,“ konkretizoval Hujdus. Na sídliště by se pak v těchto místech dalo vjet pouze z jedné strany.

Pokud by měla ulice Gen. Hrušky zůstat obousměrná, dalo by se na ní podle projektantů zajistit parkování částečně na chodníku. „Existuje ale nařízení, že vedle zaparkovaných vozů musí zůstat chodník široký 1,5 metru, což situaci komplikuje. Na trase máme několik míst, kde bychom museli chodník zrušit a chodce převést na druhou stranu,“ popisuje Hujdus. „Současně by bylo třeba vytvořit nájezdy přes obrubníky na chodník, na které, pokud se rozhodneme pro tuto variantu, musíme najít finance.“

Na parkovací dům nejsou peníze

Poslední možností je postavit parkovací dům. „Například současné parkoviště v ulici Gen. Hrušky bychom mohli o patro zvýšit, případně by se mohl postavit nový objekt u hodin na druhé straně sídliště,“ doplnil starosta. „Toto řešení je ale ekonomicky nejnáročnější. Nezáleží jen na dobré vůli, ale především na dostatku peněz, které aktuálně v rozpočtu obvodu nejsou.“

Anketu chce radnice zveřejnit hned po Vánocích. Pokud se lidé shodnou na vytvoření jednosměrky, mohla by být podle Hujduse parkovací místa na Gen. Hrušky k dispozici do pár měsíců.