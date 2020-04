Na Pradědu spustili vleky, lyžaři mají dodržovat dvoumetrové odstupy

Informaci o spuštění vleků skiareál doplnil i o několik podmínek, za kterých jej lyžaři mohou navštívit.

Kromě již zmíněného se mají lidé na nástupišti vleků pohybovat pouze se zakrytými ústy a nosem. Občerstvení zajišťují výdejní okna na Švýcárně, U Horské služby a u hotelu Figura.



Zástupci areálu svým krokem zareagovali na uvolnění některých opatření vlády při pandemii koronaviru. Na svých stránkách pak podotýkají: „Každoročně lyžujeme až do konce dubna.“

Provozovatelem areálu je Josef Figura, jehož reakci redakce iDNES.cz shání. Redakce o něm v minulých letech psala převážně v souvislosti s insolvenčním řízením kvůli zadlužení.

Špatné bude, když se někdo zraní, říká náměstek

Figura oslovil i zástupce Moravskoslezského kraje s tím, zda může být obnovena kyvadlová autobusová doprava z areálu Hvězda. „Krajské kyvadlové autobusy z Hvězdy na Ovčárnu jezdit nebudou, vládní nařízení neumožňuje provozovat turistické rekreační linky,“ vysvětlil krajský náměstek Jakub Unucka.

Parkoviště u Ovčárny je otevřené, kapacita je 40 vozů. „Ale panu Figurovi jako soukromníkovi nikdo nezakazuje vozit si nahoru lyžaře vlastním autobusem,“ podotkl Unucka.



Z otevření skiareálu v současné situaci má rozporuplné pocity. „Na jednu stranu je to takové symbolické gesto, že život v naší společnosti neskončil a pokud se budou dodržovat pravidla, tak možnost nákazy na sjezdovce je prakticky nulová. Na druhou stranu se může stát, že se někdo zraní, na místo bude muset vyjet záchranka a to by bylo v této chvíli, kdy mají zdravotníci plné ruce práce, špatně,“ dodal Unucka.



Většina dalších lyžařských center už v březnu informovala, že kvůli opatřením vlády předčasně ukončuje letošní lyžařskou sezonu.