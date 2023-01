Na lyže i bez jízdenek. V Jeseníkách zkoušejí převratný odbavovací systém

Při novém odbavovacím systému lyžaři nepotřebují žádné papírové jízdenky ani čipové karty. „Jediné, co musí mít, je telefon a aplikace, do níž si nahrají zakoupenou jízdenku. Všechno ostatní zajistí bezkontaktní technologie Bluetooth,“ představil novinku spolumajitel areálu Karel Ležatka. „Lidem tak odpadá například pravidelné hledání čipových jízdenek po kapsách a podobně, které zná asi každý lyžař. A podobně to bude platit i pro cyklisty, kteří jsou našimi hlavními zákazníky zase v letních měsících.“

Kopřivnou si jako zkušební areál pro světovou premiéru vybrala rakouská společnost Axess, zaměřená právě na vývoj a výrobu odbavovacích systémů.

„Kopřivná je skutečně prvním skiareálem na světě, který je touto technologií vybaven. Dohodli jsme se s ní hlavně proto, že nás zdejší manažeři oslovili jako první, že tuto technologii skutečně chtějí,“ konstatoval Martin Bernroider, zástupce společnosti Axess. „Další areál bude obdobně vybaven ještě letos ve Španělsku, kde mají trochu časový skluz. Tuto technologii si pořídili také ve Spojených státech, ale tam nebude sloužit přímo k odbavování lyžařů.“

V praxi by měl nový systém podle zástupce Skiareálu Kopřivná Jana Ležatky ulehčit lyžařům nejen samotný průjezd turnikety, ale i celý nákup jízdenek či permanentek.

„Jde v podstatě o obdobu elektronické peněženky, kdy si v pohodlí domova může návštěvník nakoupit jízdenky na naši lanovku a ty buď využije sám, nebo je snadno přepošle někomu jinému, například dětem. Snadný je i další postup, včetně nainstalování aplikace,“ vysvětlil Jan Ležatka. „A mohu uklidnit i ty, kteří se obávají vybitého telefonu. Tato aplikace má minimální spotřebu baterie, není problém s ní lyžovat celý den.“

Situace je horší než loni

Nový odbavovací systém zkoušeli v rámci skiareálu už několik týdnů. Do testování se vedle zaměstnanců dobrovolně zapojili i účastníci lyžařských kurzů, které se v místě konají. Právě ty jsou v současnosti hlavními zákazníky ještě fungujících areálů jak v Jeseníkách, tak v Beskydech. „Klasických lyžařů je teď poskrovnu. Když je dole ve městech deset stupňů, nikoho ani nenapadne jet lyžovat. V tom je pro nás současné počasí hodně nepříznivé,“ konstatoval Karel Ležatka.

Současný stav podle něj ale není ničím novým. „Málokdo si to vybaví, ale loňská sezona byla v mnohém podobná, krátce po Vánocích sníh prostě zmizel. Letos je to však ještě horší. Paradoxně i kvůli tomu, že před Vánoci napadlo tolik sněhu. To se k nám zase lidé báli jezdit kvůli kalamitní situaci na silnicích,“ komentoval současné počasí spolumajitel areálu.

Připomněl i útrapy spojené s koronavirovou pandemií. „Počasí ovlivnit nemůžeme, to je pro každého stejné, to se nedá nic dělat, za covidu nás ale negativně ovlivňovala mnohdy hodně špatná rozhodnutí vlády.“

Teplo, kdy kromě samotné sjezdovky nikde v okolí žádný sníh není, se na provozu areálu projevuje i po ekonomické stránce. „Stojí nás to velké peníze. Jsou to miliony korun. Ale z krize se musíme proinvestovat, jiná cesta není,“ dokončil Karel Ležatka.