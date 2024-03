S kumpánkami loudili mobily, pak oběti okradli. Už v patnácti je hoch ve vazbě

Zatím poslední jeho případ se začal nedávno odvíjet v tramvaji v ostravském obvodu Přívoz, kde recidivista oslovil okolo druhé hodiny v noci devatenáctiletou dívku, aby mu půjčila mobilní telefon, že si potřebuje zjistit navazující autobusový spoj. Společně s ním tam byly ještě dvě dívky.

„Oslovená jim vyhověla možná i z důvodu jejich přesily a telefon půjčila. Jakmile si však řekla o jeho navrácení, mladík ji ignoroval. Poté vystoupili tři neznámí z tramvaje, a tudíž i poškozená šla za nimi,“ popsala policejní mluvčí Eva Michalíková.

Marně se dívka dožadovala vrácení svého mobilu, mladík po ní ještě chtěl kód, aby mohl telefon použít, což odmítala sdělit. „Trojice reagovala agresivně, slečnu slovně i fyzicky napadla. Následovalo prohledání dívky, kdy jí odcizili peněženku s doklady a platební kartou,“ přiblížila policejní mluvčí.

Tři loupeže za několik dnů

Mobil bez PIN jí sice vrátili, ale se vším dalším utekli pryč. Okradená dívka loupež okamžitě telefonicky nahlásila policii a operační důstojník vyhlásil po trojici podezřelých pátrání.

„Na místo vyjely policejní hlídky, které pátraly v okolí. Netrvalo dlouho a trojice byla zadržena. Ukázalo se, že zadržený patnáctiletý mladík je v celostátním pátrání a pro kriminalisty nebyl neznámou osobou,“ komentovala mluvčí Michalíková.

Právě přívozští policisté měli důkazy pro další dvě loupeže, které mladík spáchal v řádu několika dnů. Scénář byl vždy stejný. Loupež začala oslovením, zda dotyčný nemá u sebe mobil nebo peníze. Při záporné odpovědi následovalo napadení a loupež. Ve všech případech měl spolupachatele, ti jsou stíhaní samostatně.

Hoch byl už obviněn ze spáchání loupeže a neoprávněného opatření platebního prostředků, k čemuž se přiznal. Soud vyhověl žádosti o vzetí do vazby, a to navzdory jeho nízkého věku.

Vazba jen pro nenapravitelné

Podle rozhodnutí totiž hrozilo, že by trestnou činnost páchal dále, pokud by v době vyšetřování zůstal na svobodě. Do soudu tak nejspíše zůstane za mřížemi, přičemž za své počínání mu hrozí až pětileté vězení.

„Patnáctiletý mladistvý měl už dříve bohatou trestní minulost. Opakovaně se dopouštěl například loupeží. Právě z důvodu opakovaného páchání trestné činnosti mu byla už před patnáctým rokem života uložena ochranná výchova a byl umístěn do výchovného ústavu na Ostravsku, odkud utíkal,“ přiblížila mluvčí Michalíková..

Podle mluvčího Krajského soudu v Ostravě Igora Krajdla trestných činů spáchanými mladistvými postupně ubývá. V současnosti se v Moravskoslezském kraji tak mladý člověk dostane do vazby jednou až dvakrát ročně.

„Když jsem na začátku tisíciletí začínal, bylo takových případů rozhodně o dost více. Když už soud rozhodne o vazbě u tak mladého člověka, musí být doloženo, že závažnou trestnou činnost páchal opakovaně už v dřívější době a pokračuje v ní dále, přičemž není tomu možno jinak zabránit,“ vysvětlil Krajdl.

Policejní mluvčí Michalíková zase vyzvala veřejnost k mnohem větší obezřetnosti. „Nevystavujte se zbytečně nebezpečí a neupozorňujte na sebe cennostmi. Hlavně mobilní telefon je lákadlem pro nenechavce,“ konstatovala.