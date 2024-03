Lupič si vycpal břicho polštářem, aby zmátl svědky. Před policií skočil z okna

Na recepci nejmenovaného hotelu v ostravském obvodu Zábřeh přišli dva muži v neděli před 20. hodinou.

„Jeden z nich měl krátkou zbraň a oba se dožadovali peněz. Recepční jim z obavy o svůj život vydala zhruba šest tisíc korun. Dvojice pak z hotelu utekla,“ uvedl ostravský kriminalista Radim Bena. Jak se později ukázalo, zbraň byla airsoftová na kuličky, ale vypadala jako skutečná.

Airsoftová pistole použitá při loupeži v ostravském hotelu. Vypadá však jako skutečná zbraň. (14. března 2024)

Oba lupiči se maskovali kuklami. Jeden z nich si dokonce na břicho pod oděv nacpal polštář, aby vzbudil zdání zavalitější postavy a zmátl tak svědky, kteří by popisovali postavy útočníků. Při odchodu z hotelu pak polštář odhodil do jedné z popelnic. „Polštář se pak už nepodařilo najít,“ poznamenal Bena.

Recepční po odchodu lupičů okamžitě zavolala na tísňovou linku 158, policisté hned z hotelového kamerového systému zajistili záznam přepadení. A pomohlo jim i štěstí. „Záběry podezřelých jsme rozeslali hlídkám, přičemž jeden z policistů navzdory maskování jednoho z nich poznal,“ podotkl kriminalista.

Když si tedy už dvě hodiny po činu policisté dojeli pro rozpoznaného pachatele přímo k němu domů, dopadený lupič prožil obrovský šok. Když ho policisté vyzvali, aby jim otevřel, vyskočil z přízemního bytu na ulici a chtěl uprchnout.

„Jenže z okna skočil přímo před naši hlídku,“ poznamenal Bena s úsměvem. Už ve čtyři hodiny ráno zadrželi kriminalisté také druhého z pachatelů. „Oba přiznali velké překvapení, jak rychle jsme je vypátrali,“ podotkl Bena.

Celkem už sedm let ve vězení

Jak vyšetřovatelé zjistili, jen asi dvě hodiny před činem se oba lupiči na recepci dotazovali na možnost ubytování, nejspíše si tak obhlíželi místo činu. Jenže poté se před noční službou recepční vyměnili.

Lupiči ve věku 30 a 35 let jsou protřelí recidivisté a oba už byli také za majetkové prohřešky ve vězení. „Mladší z nich, který měl zbraň, polštář a snažil se uniknout oknem, už by patnáctkrát soudně trestán a ve vězení strávil celkem sedm let,“ upozornil kriminalista s tím, že dříve to byly většinou krádeže, loupeže se oba dopustili poprvé.

Část peněz uloupených v hotelu už pachatelé stihli i za tak krátký čas utratit na splacení dluhů a za jídlo. „Jeden z nich tvrdil, že jeho malé děti měly hlad, tak jim nakoupil čokoládová kinder vajíčka,“ připojil policista další neobvyklost.

Oba obviněné poslal soud do vazby, za loupež se zbraní jim hrozí vězení od dvou do deseti let.