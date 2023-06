Zámek na Krnovsku vystavuje kresby erbů, unikátní návrhy ležely v kontejneru

Kopecný totiž zemřel a jeho pozůstalost načas skončila v kontejneru. Naštěstí však jeho dosud neuskutečněné návrhy kreseb definitivně nezmizely.

„Vůbec poprvé máme kresby erbů podle Kopecného námětů vystavené tady na zámku v Linhartovech, nikde jinde předtím tato série obrázků se středověkou tematikou nebyla. Připomínají Nepraktovu tvorbu, ale kreslil je až jeho žák René Janoštík,“ uvádí kastelán zámku Jaroslav Hrubý.

Zároveň poznamenal, že k zachování námětů pomohla velká náhoda. „Po Kopecného smrti se jeho pozůstalost – kresby, návrhy a další dokumenty ocitly v kontejneru, kde je našel kolemjdoucí,“ líčí kastelán.

Přes sběratele a obdivovatele Nepraktovy tvorby se náměty dostaly k jeho žáku René Janoštíkovi, který je uvedl v život. Bedřich Kopecný se tím posmrtně stal jejich společným zdrojem námětů.

Na linhartovském zámku je k vidění i další Janoštíkova tvorba – karikatury a kreslené vtipy, jež rovněž nesou stopy Nepraktova vlivu.

Památka zároveň letos vstoupila do první sezony po rozsáhlé obnově, která interiérům vrátila původní tvář. Pryč je přestavba z konce 60. let minulého století, po níž zámek sloužil mimo jiné jako sklad léčiv. „Místnosti máme hotové a je to paráda,“ netají nadšení kastelán Hrubý.

Nové jsou podlahy, stropy, místnosti mají svou původní podobu. Novodobá okna a nízké dřevotřískové dveře nahradily repliky původních, zdobných kastlových oken a masivních dveří.

Beton na zemi vystřídaly dřevěné podlahy v salonech i dlažba na chodbách a traverzy na stropech, štuková výzdoba a ozdobné římsy. „Na traverzy stavaři dali speciální dřevěný záklop, který zaomítali, a podle dobových fotografií udělali štukovou výzdobu,“ říká kastelán.

Někdejší ložnici hraběnky Sedlnické nově zdobí historický nábytek půjčený ze zámku v Hradci nad Moravicí, další místnosti oživuje instalace Papírového světa hraběte Sedlnického a celá řada výstav. Lidé také mohou porovnat obnovené zdobné interiéry s těmi kdysi pro skladovací účely necitlivě předělanými. Posledních šest místností na obnovu stropů a podlah ještě čeká.

Zámek Linhartovy je znám i více než stovkou papírových figurín: