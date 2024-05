Liberty dluží státu peníze za sociální odvody zaměstnanců, tvrdí odboráři

V tu nejméně vhodnou dobu se manažeři ostravské hutě Liberty Ostrava potýkají s dalším problémem. Firma podle všeho nezaplatila státu část povinných odvodů.

Na možný nedostatek peněz, potřebných mimo jiné i na stále ještě soudem neschválenou restrukturalizaci, upozornili odboráři hutě.

„Podle našich informací firma neodeslala státu část platby za sociální pojištění a celou platbu zdravotního pojištění za březen,“ upozornil na problém odborový předák Liberty Ostrava Petr Slanina.

Reakci Liberty Ostrava redakce zjišťuje.

Problémům se státem se přitom ostravská huť důsledně vyhýbala. U dluhu vůči pojišťovně EGAP si dohodla splátkový kalendář, zatím vždy posílala zaměstnancům výplaty. Stejně tak posílala peníze na sociální a zdravotní pojištění. Ty má každá firma povinnost posílat.

Sociální pojištění, zahrnující pojistné na nemocenské pojištění, pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, je hrazené zaměstnancem ve výši 6,5 procenta a zaměstnavatelem ve výši 24,8 procenta, celkem tedy 31,3 procenta z hrubé mzdy.

Zaměstnavatel je za zaměstnance povinen odvádět také zdravotní pojištění. To tvoří částka devět procent z hrubé mzdy hrazené zaměstnavatelem a 4,5 procenty zaměstnancem.

8. dubna 2024

Podle některých informací už ale Liberty Ostrava nemusí platit ani dohodnuté splátky pojišťovně EGAP, reakci Liberty i státu MF DNES zjišťuje.

Vedle problému se sociálním pojištěním se Liberty Ostrava potýká i se schvalováním reorganizačního plánu. Podle Liberty pro něj hlasoval dostatek věřitelů a čeká se jen na schválení krajským soudem v Ostravě.

Podle zástupců společnosti Tameh, největšího věřitele hutní firmy, který ale byl z procesu přeměny právníky Liberty vyloučen, nehlasoval pro vyloučení Tamehu potřebný počet věřitelů, tudíž je neplatné i samo hlasování o schválení restrukturalizačního plánu.

„Z aktuálních zpráv restrukturalizačního správce vyplývá, že potřebná většina věřitelů nehlasovala pro vyloučení společnosti Tameh, a tím pádem restrukturalizační plán nemohl být přijat,“ konstatoval mluvčí Tamehu Patrik Schober.

To ale zástupci Liberty popírají. „Jedná se o další pokus společnosti Tameh zabránit Liberty Ostrava, aby v oblasti restrukturalizace dosáhla dalšího posunu,“ reagoval na výrok mluvčí Liberty Ostrava Ivo Štěrba.

„O návrhu na vyloučení společnosti Tameh hlasovalo více než tisíc oprávněných věřitelů, konkrétně tak učinilo více než 86 % z nich. Hlasování se zúčastnili všichni oprávnění věřitelé s výjimkou sporných věřitelů, jako je společnost Tameh Czech, spřízněných stran a věřitelů, s nimiž byl již před vyhlášením všeobecného moratoria dohodnut splátkový kalendář,“ doplnil.

Samotný počet věřitelů ani jejich podíl na počtu hlasujících ale nemusí být pro výsledek hlasování důležitý, rozhodující je jejich podíl na celkovém dluhu Liberty.

A Tameh, jemuž hutní firma dluží přes dvě miliardy korun, tím drží i výrazný podíl z celkového dluhu.

„Zákon o preventivní restrukturalizaci totiž předpokládá, že toto číslo se vypočítá ze všech dotčených věřitelů, tedy ne pouze z těch, kteří aktivně hlasovali,“ vysvětlil už dříve mluvčí Tamehu.

„Jelikož Tameh jako největší věřitel Liberty Ostrava drží přes čtyřicet procent dotčených pohledávek, není výsledek přes devadesát procent matematicky možný,“ reagoval po prvních zprávách o schválení reorganizačního plánu Patrik Schober. Liberty později upřesnila počet hlasujících na 86 procent. Výsledek podle podílu na celkovém závazku ale, ani po upřesňujícím dotazu, firma nezveřejnila.

Postup bez Tamehu

Zástupci Tamehu navíc tvrdí, že Liberty Ostrava není na zvládnutí restrukturalizace dostatečně solventní. To ale Liberty popírá.

Faktem ale je, že nesplacených závazků má firma mnohem více. A informace o zpoždění sociálního pojištění to jen potvrzují.

Tameh tak nyní čeká na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, který rozhoduje o přijetí restrukturalizačního plánu. Kdy se tak stane, není zatím jasné.

A další výhrady mají zástupci Tamehu i k dění po hlasování, k němuž nebyli připuštěni.

Restrukturalizační plán Liberty totiž počítal s dvěma možnými scénáři. Podle prvního, pokud by se firma do konce dubna letošního roku dohodla s Tamehem na další spolupráci, by už na začátku července mohla začít opět fungovat odstavená vysoká pec. Ta je pro provoz huti stěžejní.

V případě, že by se obě firmy do konce dubna nedohodly, k čemuž došlo, se se zapálením vysoké pece podle plánu počítá až na začátku příštího roku „Liberty Ostrava se nepodařilo do stanoveného termínu nalézt shodu s vedením společnosti Tameh Czech o zajišťování dodávek energií. Proto přistoupí k realizaci plánu B restrukturalizačního plánu, který s další spoluprací s Tamehem nepočítá,“ konstatoval v pátek Ivo Štěrba.

„Na základě restrukturalizačního plánu měla Liberty Ostrava jednat s Tamehem, což neprovedla, a nyní prohlašuje, že bude pokračovat v naplnění plánu ve variantě bez něj. Do doby, než rozhodne o restrukturalizaci soud, jsou veškerá prohlášení Liberty Ostrava bezpředmětná,“ reagoval Patrik Schober.

Vleklé spory

Na spory mezi oběma firmami bylo „zaděláno“ už před mnoha roky. Společnosti Liberty a Tameh jsou totiž provázané ekonomicky i technologicky. Tameh, někdejší závod Energetika, byl postaven jako součást tehdejší Nové huti, nynější Liberty. Tameh huti dodával elektřinu, plyny a páry. Liberty dodávala Tamehu palivo v podobě vysokopecních a koksárenských plynů, bez nichž se provoz energetické společnosti neobejde.

Když huť vlastnila skupina ArcelorMittal, byla Energetika vyčleněna do samostatné firmy. Když se majitelem huti stala Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty, Tameh zůstal majetkem společného podniku skupiny ArcelorMittal a polského holdingu Tauron.

Liberty a Tameh se přou o ceny a placení prakticky od prodeje huti skupině Liberty.

Na sklonku loňského roku se obě firmy dostaly do problémů. Liberty totiž řešila své vlastní ekonomické problémy, ale i nesouhlas s podobou podepsané smlouvy o dodávkách tím, že několik měsíců neplatila Tamehu za dodané energie. Dluh přesáhl dvě miliardy korun.

Následovala žádost o vyhlášení moratoria vůči věřitelům, nejprve proti Tamehu, v lednu letošního roku pak vůči všem.

To už byla společnost Tameh v insolvenci. Přerušil výrobu energií, Liberty na to musela přerušit výrobu v celém závodu.

V současnosti Liberty obnovila výrobu v některých provozech, do práce chodí přibližně 1 700 lidí z necelých pěti tisíc zaměstnanců.