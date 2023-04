Moravskoslezské hutě modernizují provoz, letos proinvestují stovky milionů

11:54

O krok blíž plánům na ekologičtější výrobu oceli je huť Liberty Ostrava. Vedle chystané stavby vedení velmi vysokého napětí z Nošovic do Ostravy to je také posílení vedení elektřiny i v rámci kunčického závodu. Modernizují i Třinecké železárny, letos na to vyčlenily více než miliardu.