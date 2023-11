Provoz vysoké pece v Liberty stále stojí, zaměstnanci se bojí o budoucnost

„Na posledním, několikrát odkládaném jednání s vedením firmy jsme se nic nedozvěděli, stejně tak tomu bylo i na mimořádně svolaném úterním setkání,“ přiblížil situaci ve firmě, která v Ostravě zaměstnává šest tisíc lidí, odborový předák Petr Slanina.

Nejviditelnější součástí finančních problémů Liberty Ostrava je vyřazení vysoké pece VP3 z provozu. Jako poslední běžící pec ve firmě ji společnost „na čtrnáct dní“ před čtrnácti dny odstavila.

O tom, jaký bude další osud vysoké pece a s ní možná i celé firmy, se zatím nerozhodlo. Někdejší Nové huti se ale z technologických důvodů krátí čas. Vysokou pec nelze v tomto stadiu udržovat dlouho.

Mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková ještě v pondělí slíbila, že stanovisko k uvedení VP3 do provozu podá firma během dalšího dne. V úterý ale následovala jen informace firmy, že stanovisko k VP3 oznámí během týdne. Už bez poznámky o opětovném uvedení do provozu.

Stojí i další provozy

Na produkci vysoké pece je přitom navázána velká část výroby huti. A s jejím dočasným odstavením se zastavila výroba i v dalších provozech. „Rozhodli jsme se dočasně pozastavit výrobu produktů, které nejsou ziskové, jako je například válcovaný drát, a proto byla naše válcovna drátu dočasně uzavřena. Situaci na trhu však nepřetržitě sledujeme, a jakmile se zlepší, zvážíme její opětovné spuštění. I zde jsme všem dotčeným zaměstnancům nabídli možnost zaškolení na našich ostatních válcovnách, kde je výroba rentabilní,“ odpověděla mluvčí hutě na dotaz, jaká je situace v dalších provozech firmy.

Ta je ale ve skutečnosti ještě mnohem složitější. Podle informací odborů nyní stojí vedle vysoké pece i ocelárna, středojemná i hrubá válcovna, už delší čas nevyrábí ani již zmiňovaná válcovna drátu, připomenout je nutné i před několika týdny odstavenou koksovnu.

Odboráři plánují protest

Situace dospěla tak daleko, že odboráři na úterní odpoledne svolali mimořádnou schůzi zaměstnanců. „Mělo přijít i vedení hutě, ale nepřišel nikdo. V podstatě jsme se tam dohodli, že pokud bude vedení dál mlčet, zorganizujeme nějaký protest před bránou,“ komentoval průběh schůze odborářů jeden z přítomných.

Se zahájením případné stávky nebo jiných, silnějších protestů odboráři zatím nepočítají, situaci by to podle nich nijak nezměnilo. Kdy by se měl případný protest před bránou uskutečnit, zatím není zřejmé. Podle všeho budou odboráři čekat na další jednání s vedením společnosti.

„Měli bychom se sejít ve čtvrtek, to je dlouhodobě plánovaná schůze vedení firmy se zástupci jednotlivých odborových organizací,“ přiblížila další plány Alena Sobolová, členka vyjednávacího týmu odborů. Zda se huti podaří přežít nejbližší měsíce, je stále otázkou. Bez finanční injekce ze strany majitele, který dříve aktiva z Liberty Ostrava hlavně vyváděl, se určitě neobejde.

V příštích měsících navíc huti hrozí další problémy v podobě zvýšení cen energií. Nakolik se tyto dotknou ostravského provozu, není zřejmé, ale třeba v případě podobně velkých Třineckých železáren má jít o nárůst nákladů přibližně o 600 milionů korun ročně.

