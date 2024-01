Do Liberty se vrací první zaměstnanci, doma jich ale stále zůstává přes pět tisíc

To se podařilo Liberty Ostrava obejít, našla si jiného dodavatele. „Ve spolupráci se společností Veolia jsme obnovili vytápění provozu ‚Válcovny plochých výrobků‘ a jeho sociálního budovy. Zaměstnanci tohoto provozu se vrátí do práce 23. 1. a přidají se tak k zaměstnancům provozu ‚Důlních ocelových výztuží‘, kteří se vrátili do práce již minulý čtvrtek,“ konstatovala mluvčí hutě Kateřina Zajíčková.

Návrat do práce se ale zatím týká jen několika stovek zaměstnanců. Zbývající zůstávají doma minimálně do dalšího týdne.

„Dokud nebude vyřešena situace se společností Tameh Czech, nelze znovu spustit vysokou pec číslo 3 a ocelárnu. Z tohoto důvodu zůstane většina zaměstnanců na takzvaných ‚jiných překážkách na straně zaměstnavatele‘, a to do 29. ledna včetně, kdy budeme informovat o dalším vývoji tak, jak tomu bylo doposud,“ doplnila mluvčí Liberty.

„Je to první vlaštovka na oživení firmy, ale je před námi ještě dlouhá cesta,“ komentoval návrat prvních zaměstnanců odborový předák Petr Slanina. „Snad se to zlepší, byli jsme ubezpečeni, že se jedná na nejvyšší úrovni akcionářů obou firem, ale dokud neuvidíme podepsanou dohodu, musíme být opatrní.“