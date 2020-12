Liberty připravuje ocelárnu s hybridními pecemi, podobná v Evropě není

Nahradit by ji měla nová ocelárna. V ní by místo současných čtyř tandemových pecí byly dvě hybridní pece umožňující při výrobě oceli využívat jak surového železa, tak i jen čistě šrotu.



„Pokud vše půjde dobře, chtěli bychom obě nové pece spustit v roce 2023,“ komentoval záměry hutě Jiří Kaluža, ředitel závodu Ocelárna. „Smlouvu s hlavním dodavatelem bychom chtěli podepsat na jaře příštího roku, první práce ale začaly už nyní.“

Zahájení vlastních prací na stavbě nové ocelárny totiž předchází stavební průzkum podloží v části ocelárny, která bude pro novou technologii využita.

„Pro hybridní pece postavíme v podstatě novou halu. V současnosti se konají průzkumné vrty. Na místě totiž budeme muset postavit i piloty pro jeřábové dráhy s nosností až 400 tun, které budou pro provoz nové huti nezbytné,“ vysvětlil ředitel závodu.

Hybridní pece by měly firmě vedle levnější výroby a lepší ekologie přinést i nižší personální náklady.

„Počet pracovníků potřebných pro výrobu v nové ocelárně bude o zhruba o padesát procent nižší než v současnosti,“ vysvětlila mluvčí Liberty Barbora Černá Dvořáková. „To ale neznamená, že bychom chystali hromadné propouštění. Situace se vyřeší v podstatě sama odchody současných zaměstnanců ocelárny do důchodu.“

Huť čeká i na dostatek energie

Plná výroba oceli v hybridních pecích jen ze železného šrotu by v budoucnu mohla umožnit i ukončení výroby železa ve vysokých pecích.

To by ale bylo možné až poté, co by se do huti postavilo vedení vysokého napětí.

Právě to je nyní nejméně jasným bodem modernizace hutě. Její vlastní elektrárna, byť v současnosti vlastněná jinými subjekty, totiž dostatečné množství energie dodat neumí. „Přivedení vedení se v současnosti řeší, ještě není rozhodnuto,“ podotkla mluvčí firmy. Tudíž zatím není jasné, zda bude vedení z rozvodny v Nošovicích stavět státní ČEPS, nebo zda bude stavbu financovat Liberty.

Dobrou zprávu k budoucnosti ocelárny dostali zástupci Liberty už v srpnu.

Tehdy zástupci ministerstva životního prostředí rozhodli, že firma pro modernizaci ocelárny nepotřebuje posouzení vlivu stavby na životní prostředí EIA, což přípravy stavby výrazně urychlilo. V obdobných případech totiž trvá zpracování a projednávání obdobně velkých záměrů i více než rok.

Podobná ocelárna s hybridními pecemi, jakou připravuje Liberty Ostrava, zatím v Evropě neexistuje. O výjimečný projekt se jedná i v celosvětovém měřítku.

„Obdobný provoz se chystá v Indii, kde se měla hybridní ocelárna spouštět už letos. Do toho ale přišly problémy spojené s koronavirem a spuštění provozu je naplánováno na první kvartál příštího roku,“ přiblížil situaci ve světě Jiří Kaluža.

Ostravské hybridní pece by pak měly být v roce 2023 spouštěny se zhruba půlročním odstupem, po nájezdu výroby mají být stávající tandemové pece demontovány a na jejich místě má vzniknout přípravna vsázek do hybridních pecí.