Huť Liberty se mění. Nikdo však neví, jak plánovaná restrukturalizace dopadne

Úpadku zatím hutní společnost z Ostravy unikla jen o vlásek. Na konci října dosáhly splatné závazky firmy podle jejího vlastního sdělení 3,01 miliardy korun, na druhou stranu disponovala pouze 2,74 miliardami korun, tedy 91 procenty splatných závazků.

„Vzhledem k tomu, že takto vypočtená mezera krytí nepřevyšuje deset procent splatných peněžitých závazků, lze učinit závěr, že podnikatel není v úpadku,“ stojí v návrhu na zahájení restrukturalizačního řízení zveřejněném Liberty Ostrava před Vánocemi.

Ve stejnou dobu začala i zmiňovaná restrukturalizace. „Tu jsme započali již v posledním předvánočním týdnu,“ konstatovala mluvčí Liberty Ostrava Kateřina Zajíčková.

Plný restrukturalizační plán by měli věřitelé schvalovat v březnu letošního roku. V prvním čtvrtletí slibuje huť rovněž zahájení vyplácení věřitelů.

Huť chce prodat koksovnu

Peníze by měla huť – vedle zatím nezveřejněného investora, který by měl dodat až 150 milionů eur – získat také prodejem koksovny. „První jednání naznačují hodnotu 80 milionů eur,“ tvrdí Liberty v návrhu na zahájení restrukturalizace.

Kromě zmínky, že by smlouva měla být podepsána do konce roku 2023, další podrobnosti o kupci provozu, o němž samotní zástupci huti tvrdí, že je v současnosti nevýdělečný, v návrhu nejsou.

Zda se prodej podařilo do konce roku dojednat, zatím nikdo nepotvrdil. Do konce ledna by pak podle restrukturalizačního návrhu měly být za zhruba deset milionů eur prodány pozemky mimo vlastní výrobní areál, a to jak u ostravské ulice Rudná, tak ve Frýdku-Místku.