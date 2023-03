Problémy Liberty Ostrava rostou, huť neplatí a prý zanedbává údržbu

Poté, co se zjistilo, že někdejší Nová huť musí vrátit mateřské firmě přes tři miliardy korun a celkem dluží minimálně sedm miliard, vychází najevo, že kvůli nedostatku peněz přestává platit, nebo posílá peníze se zpožděním i dodavatelům.

A to včetně těm stěžejním, jako je společnost OKD, dodávající huti uhlí. Ta dokonce vystavila Liberty Ostrava „stopku“, uhlí do ostravské huti nyní OKD nedodává.

Těžební společnost sice stop stav na dodávky uhlí oficiálně nepotvrdila, redakce MF DNES ale má informaci ověřenu z důvěryhodných zdrojů, které si kvůli svému dalšímu působení v oboru vyžádaly zachování anonymity.

„K detailům našich obchodních záležitostí se nebudeme vyjadřovat,“ konstatovala mluvčí OKD Barbora Černá Dvořáková.

Huť bere uhlí i odjinud, nejen z OKD

K přerušení dodávek uhlí z OKD se nechtěli vyjadřovat ani zástupci Liberty. Informaci ale nepopřeli.

„Dodávky energie a komodit pro výrobu pokračují,“ odpověděl na otázku MF DNES mediální zástupce Liberty Ostrava Andrej Čírtek. „Firma má zásoby komodit, včetně energií, které potřebuje pro výrobu. Zdržíme se komentářů ke konkrétním dodavatelům.“

Pro Liberty Ostrava nemusí být zastavení dodávek uhlí z OKD omezující, uhlí bere i odjinud. Třeba z Polska, známý je i případ nákupu uhlí z Austrálie, dovezeného do Ostravy i s využitím labské vodní cesty a následně po železnici.

Problémy s platební morálkou ale firma připouští. „Naše platby dodavatelům řídíme co nejefektivněji, a to i v situaci, kdy někteří zákazníci také neplatí včas,“ konstatoval mediální zástupce Liberty Ostrava. „Evropský trh s ocelí se v současné době potýká s náročnými podmínkami, ale my nadále aktivně spolupracujeme s dodavateli a zákazníky, abychom zajistili, že činnost podniku nebude ovlivněna.“

Je pravda, že evropské i světové ocelářství v současnosti zažívá útlum, ten ale přichází jen krátce po rekordních tržbách, kterými se firma ještě loni v dubnu chlubila.

Problémy s dodržováním lhůt splatnosti už zaznamenali i odboráři ostravské huti. „O tom, zda platíme dodavatelům, nemáme oficiální sdělení, jak tomu je, ale některé dodavatelské firmy nás přes zaměstnance kontaktují a avizují jisté problémy s úhradami,“ odpověděla na přímou otázku MF DNES Alena Sobolová, donedávna jedna ze dvou zástupců odborů v dozorčí radě hutě.

„Pro mě jako zástupce zaměstnanců je stěžejní, že se platí mzda našim zaměstnancům, a jak firma tvrdí, hradí se i závazky vůči státu,“ dodala odborářka.

Tuto linii plateb Liberty Ostrava podle všeho zatím drží. „Výroba v Liberty pokračuje a závazky vůči zaměstnancům a zákazníkům jsou standardně plněny,“ doplnil Andrej Čírtek.

Odborář: Sliby o prosperitě zatím nenaplněny

Problémy však firmě kvůli nedostatku peněz hrozí i z jiné strany. Kvůli šetření se podle zaměstnanců v Liberty dlouhodobě zanedbává i údržba.

„V podstatě skončil systém středních oprav v cyklech, kdy se pravidelně opravovaly celé celky na linkách,“ přiblížil další z problémů huti odborový předák Rourovny Petr Zegulka.

„Nyní se opravují jen jednotlivé agregáty, když jsou na to peníze, na další opravy se musí čekat. To ve výsledku znamená třeba to, že se celá linka odstavuje víckrát, než je nutné, což provoz samozřejmě prodražuje. Všechny sliby o prosperitě, které tady padly, zůstaly zatím jen u slov,“ doplnil.