V ostravské huti Liberty už vědí, kdo dodá novou ocelárnu

O posunu v přípravě modernizace ocelárny informoval při své návštěvě huti v minulém týdnu majitel hutě Sanjeev Gupta. Podle jeho sdělení už firma uzavřela výběrové řízení na dodávku nové technologie pro výrobu oceli a zároveň byl vybrán i její dodavatel.

„Podpis smlouvy očekáváme v průběhu dubna, kdy oznámíme podrobnosti. Pro Liberty Ostrava to bude historický okamžik a první zásadní krok v transformaci na výrobu zelené oceli,“ informoval Sanjeev Gupta.

Pro Liberty Ostrava je stavba hybridních pecí stěžejní otázkou přežití. Měly by nahradit několik desítek let staré tandemové pece, výhledově by díky nim ostravští hutníci nepotřebovali ani vysoké pece. To v případě, že by se podařilo dotáhnout do konce plán na propojení areálu Liberty s vedením velmi vysokého napětí v Nošovicích.

Huť by tak mohla ke vsázce do hybridních pecí využívat jen železný šrot, nepotřebovala by surové železo. „Připojení k síti velmi vysokého napětí je pro celkovou transformaci naprostou nezbytností,“ konstatoval Sambit Beborta, technický ředitel evropské části skupiny Liberty Steel, který vede tým zodpovědný za přípravu investičních projektů.

„Připojení je nedílnou součástí modernizace ocelárny založené na výstavbě dvou hybridních pecí, které nahradí současné tandemové pece. Umožní výrobu oceli až ze sta procent z lokálně dostupného šrotu a jiné kovonosné vsázky,“ dodal.

Zda se tak skutečně stane, zatím ale není jisté, na trhu je totiž železného šrotu obecně dlouhodobě nedostatek. A svou roli bude určitě hrát také budoucí cena elektrické energie. Doposud firmy v areálu někdejší Nové huti využívají elektřinu vyrobenou v tamní elektrárně. Na její provoz ale nemá vedení hutě vliv.

Stavbu vedení může zdržet studie

Bývalý majitel, společnost ArcelorMittal, totiž elektrárnu z majetku huti vyňal, část akcií dokonce prodal dál a součástí prodeje někdejší Nové huti společnosti Liberty elektrárna vůbec nebyla. Cena dodávek energií je tak už delší dobu jedním z problému v ekonomice společnosti. Nové vedení by chtěli manažeři Liberty do areálu v Kunčicích přivést do roku 2025.

Zda se tak stane, ale zatím není jisté, zahájení stavby může oddálit příprava studie EIA, kterou si pro stavbu sedmnáct kilometrů dlouhé linie vyžádal stát. A reagovat musí vedení firmy i na současnou situaci ve světě, po ruské invazi na Ukrajinu. Ta totiž patří k významným exportérům uhlí i železných rud a ruská agrese jejich dodávky minimálně ohrozila.

„Pozorně sledujeme vývoj situace a děláme maximum pro zajištění stabilních dodávek,“ konstatovala mluvčí Liberty Barbora Černá Dvořáková. Možný propad dodávek by mohl vést i k případnému odstavení jedné z vysokých pecí. „Mezi zvažovanými možnostmi je také uspíšení plánované údržby vysoké pece číslo 2, se kterou se zatím počítá až v létě. Definitivní rozhodnutí ještě nepadlo,“ dodala mluvčí