Pasažérů na ostravském letišti dramaticky ubylo, pomohla nákladní doprava

Přerušení pravidelného leteckého spojení s Londýnem i letní výpadek charterových letů se výrazně podepsal na loňských výsledcích ostravského letiště.

Z mošnovského aeroportu loni odletělo pouhých 37 709 pasažérů. To je ve srovnání s rokem 2019, kdy Mošnovem prošlo 323 320 lidí, pokles o 88 procent.

Na druhou stranu zaměstnanci letiště v loňském roce zaznamenali výrazný nárůst nákladní dopravy. Množství přepraveného carga se loni zastavilo na 14 228 tunách, což v praxi znamená sedmdesátiprocentní nárůst.

„Rok 2020 přinesl dva velmi rozdílné extrémy. Prvním je obrovský pokles pasažérské přepravy kvůli pandemii Covid-19, následným restrikcím a opatřením vlády. Druhým byl historický rekord odbaveného nákladu díky přilákání nových partnerů v segmentu nákladní dopravy,“ komentoval výsledky loňského roku obchodní ředitel společnosti Letiště Ostrava Stanislav Bujnovský.



Na poklesu počtu přepravených pasažérů se vliv celosvětové pandemie projevil hned v několika směrech. „Vedle posunu termínu spuštění pravidelné linky do Varšavy z března na říjen a uzavření letiště pro veřejnou osobní dopravu na čtyři měsíce to bylo i omezení vstupu do jednotlivých zemí a celosvětový pokles poptávky po létání,“ přiblížil Bujnovský některé z důvodů poklesu počtu přepravených.

Pasažéři na letišti Kolik lidí létalo z Ostravy, Brna, nebo Katovic Ostrava 2016 258 223 2017 324 116 2018 377 396 2019 323 320 2020 37 709 Brno

2016 417 725 2017 470 000 2018 500 727 2019 543 633 2020 86 089 Katovice

2016 3 221 261 2017 3 892 941 2018 4 838 149 2019 4 843 889 2020 1 445 781

Vedle omezení počtu letních charterových letů se na snížení podílelo hlavně přerušení provozu linky do Londýna, v té době jediné pravidelné pasažérské linky létající z Mošnova.

Namísto ní se podařilo zajistit odložený start spojení s Varšavou, které po čase doplnilo i prodloužení do Prahy. Počet pasažérů těchto linek ale ve výsledku nebyl příliš vysoký.

Ztráta asi šedesát milionů

Propad pasažérské přepravy zaznamenala i okolní letiště. Například letiště v Katovicích vykázalo za loňský rok 1 445 781 pasažérů, což je pokles o 70 procent, brněnské letiště pak odbavilo 86 089 pasažérů, zde se jejich počet snížil o 84 procent.

Na rozdíl od svých nejbližších konkurentů se mošnovskému letišti v uplynulém roce podařilo výrazně navýšit cargo přepravu.

Ta vzrostla o sedmdesát procent na 14 228 tun. Oproti tomu brněnské letiště zaznamenalo nárůst jen o 14 procent, z 3 500 na 4 000 tun, katovické letiště pak vykázalo v podstatě stejný výsledek jako v roce 2019, mírně přes 20 tisíc tun.

Prudký propad letecké dopravy se projevil také na hospodaření letiště. „Stejně jako všem letištím, tak i nám výrazně vypadly příjmy, a to zejména z letního provozu,“ komentoval generální ředitel Letiště Ostrava Jaromír Radkovský. „Očekáváme proto ztrátu zhruba kolem šedesáti milionů korun.“

Letošní rok zatím vypadá nadějněji

Se ztrátou v rozmezí 60 až 75 milionů korun za loňský rok počítají i na brněnském letišti v Tuřanech.

Obchodní ředitel ostravského letiště věří, že letošní rok bude výrazně lepší. „Šestadvacátého dubna bude spuštěna nová pravidelná linka z Ostravy do Kyjeva se společností SkyUp. Ryanair obnoví linku Ostrava – Londýn v dubnu,“ popsal obchodní ředitel Bujnovský nejbližší plánované změny.

„I nadále bude LOT provozovat spoj do Varšavy s následnými přestupy do celé Evropy, Severní Ameriky a Asie. O prodloužení linky do Prahy rozhodne společnost LOT na základě zájmu cestujících. Společně s cestovními kancelářemi pracujeme na obnově letní sezony a vyjednáváme o nových pravidelných i letních destinacích, “ dodal obchodní ředitel.