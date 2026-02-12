Na Opavsku našli leteckou pumu z války. Policie evakuovala desítky lidí

„Zasahujeme v obci Chlebičov na Opavsku, kde byla dělníky při výkopových pracích nalezena letecká puma FAB 50. Z preventivních důvodů jsme ve spolupráci s hasiči evakuovali 37 osob z přilehlých rodinných domů. Je uzavřena část ulic Větrná a Vrchní,“ sdělili policisté na síti X.
Podle informací obecního úřadu v Chlebičově dělníci pumu z druhé světové války, kterou z letadel shazovali Sověti, našli u novostavby bytového domu. Následně byla zneškodněna a odvezena. „Všichni se mohou vrátit domů,“ vzkázali obyvatelům na Facebooku před polednem.
„Pyrotechnická služba zneškodnila leteckou pumu vytažením zapalovače, který byl odpálen v bezpečném prostoru na poli mimo obec. Evakuace a uzavření ulic nyní již ukončeno,“ potvrdila policie.
