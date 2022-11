Soud zprostil lékaře obžaloby, že zanedbal vyšetření ženy s frakturou lebky

Letos v květnu Okresní soud v Novém Jičíně lékaře odsoudil k zaplacení pokuty 75 tisíc korun a rok a půl nesměl mít službu na pohotovosti. Lékař se odvolal a uspěl.

Nynější rozsudek je pravomocný a možné je už jen dovolání k Nejvyššímu soudu. „Dovolání určitě ještě zvážím,“ podotkla státní zástupkyně po vynesení verdiktu. Naopak lékař přiznal úlevu. „Konečně skončí několikaleté soudní jednání. Je mi líto, co se stalo, a ženě přeji, ať se její zdravotní stav zlepšuje,“ uvedl.

Soudkyně krajského soudu vysvětlila, že v postupu lékaře neshledala pochybení. „Ani neporušil svou povinnost. Proto jsme původní rozsudek zrušili a rozhodli o zproštění,“ konstatovala.

Podle obžaloby žena upadla na diskotéce a internista Kolman zrovna sloužil na pohotovosti. Svědci uvedli, že zraněná byla po pádu krátce v bezvědomí a mohla se uhodit do hlavy. Tuto informaci pak předali záchranářům, ti zraněnou ženu převezli do novojičínské nemocnice a o možném pádu se zmínili v předávací zprávě.

Klíčovým problémem rentgen hlavy

V té době mladá žena, která záchranářům řekla, že měla vodku a extázi, s lékařem komunikovala. Jak se později prokázalo, mohla mít zhruba dvě a půl promile alkoholu. Zraněná lékaři tvrdila, že neupadla a nic ji nebolí. Lékař jí prohlédl hlavu, zranění neodhalil a zavolal rodiče.

Rodiče si dceru v nemocnici vyzvedli a převezli nad ránem domů. Uložili ji v obývacím pokoji, kde usnula. Pravidelně ji pohledem kontrolovali, ale odpoledne si všimli nepřirozeně pokroucených rukou a vzápětí našli na hlavě nad levým uchem velkou bouli. Přivolaní záchranáři zraněnou převezli do ostravské fakultní nemocnice, kde se podrobila operaci.

Utrpěla však už nejspíše trvalé následky, skončila na invalidním vozíku a daří se jí jen velmi obtížně pohybovat bez jeho pomoci. Rovněž má velké problémy s artikulací. „Zlepšení jsou jen velmi malá,“ poznamenal zmocněnec postižené ženy.

Současně zmocněnec upozorňoval, že kdyby se provedla všechna potřebná vyšetření, následky nemusely být žádné nebo znatelně menší. „Zjednodušeně řečeno je to vše o tom, proč lékař nenařídil rentgen hlavy. Kdyby se tak stalo, hned by odhalili frakturu lebky a určitě by ji nepropustili do domácího pozorování,“ poukázal. Zmínil také, že lékař rodičům jen řekl, aby na svou dceru dali pozor.

Vliv na spor rodiny s nemocnicí o odškodnění

Naopak obhajoba uváděla, že takový problém nic nenaznačovalo, naopak ženiny projevy nasvědčovaly „jen“ alkoholovému přiotrávení. Navrhované vyšetření EKG odmítla.

„Je velký rozdíl, když pacient řekne, že si na něco nepamatuje, než když žena řekla, že neupadla a nic ji nebolí. Lékař hmatem zjišťoval, zda nemá poraněnou hlavu,“ uvedl obhájce. Lékař údajně řešil jen to, zda ženu poslat na záchytku, nebo přivolat její rodiče, u kterých žije.

Obhajoba navíc zpochybnila i to, jestli se zranění opravdu stalo na diskotéce, a to vzhledem k velké prodlevě mezi údajným zraněním a zjištěním problémů. Různé byly také závěry soudních znalců.

Rozhodnutí bude mít také vliv na občanskoprávní spor, který rodina poškozené vede s novojičínskou nemocnicí o odškodnění ve výši deset milionů korun. Jednání bylo přerušeno právě kvůli verdiktu o lékařově vině.

„Rozhodnutí v trestněprávním řízení zaměstnance nemocnice vítáme, protože soud dal svým rozsudkem za pravdu argumentům jak obhajoby, tak argumentům nemocnice v nyní přerušeném občanskoprávním řízení,“ uvedl pro ČTK mluvčí novojičínské nemocnice a skupiny Agel Adam Knesl.