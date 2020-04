Ztráty lázní jsou v desítkách milionů, pacienti se však začínají vracet

Ztráty způsobené nařízenou koronavirovou přestávkou počítají lázeňská zařízení v Moravskoslezském kraji až v desítkách milionů korun. I proto hned poté, co vláda v pátek oznámila, že mohou v pondělí obnovit provoz, začali jejich zaměstnanci telefonovat klientům. A vyplatilo se. Všechny troje lázně v regionu již fungují.

„Od víkendu telefonujeme klientům čekajícím na termín. Už v úterý přijelo prvních třicet hostů, ve středu patnáct a ve čtvrtek jich čekáme čtyři desítky. Do týdne chceme mít dvě stě klientů, což je za dané situace maximum, i když máme 464 lůžek,“ uvedl ředitel státních Horských lázní Karlova Studánka Jan Poštulka.

Kvůli pandemii koronaviru musí lázně dodržovat zvýšená hygienická opatření a řadu omezení. Každý host má nyní například vlastní pokoj a také u stolu v jídelně sedí sám – výjimkou je povolený doprovod.

„Do naší jídelny se za těchto podmínek vejde sto strávníků, proto můžeme přijmout nejvýše dvě stě klientů. Budou se stravovat na dvě směny. Každá bude mít na jídlo čtyřicet pět minut. Po první skupině celou jídelnu vydezinfikujeme a nachystáme pro další,“ vysvětlil Poštulka.

Ekonomické ztráty způsobené zastavením provozu lázní zatím odhaduje na patnáct milionů korun, ale účet není konečný. Zatím lázně nemohou poskytovat hotelové, wellness ani restaurační služby pro veřejnost. Zavřené jsou také cukrárny.

I kvůli tomu odhadují soukromá Sanatoria Klimkovice jen provozní ztráty na třicet milionů korun. Lázně Darkov asi na dvacet milionů včetně nákladů na dezinfekci, ochranné pomůcky a rezervaci lůžek pro kraj.

Klimkovické i karvinské lázně byly připravené postarat se o klienty domovů pro seniory s covid-19 či v karanténě. V Klimkovicích kvůli tomu stěhovali lůžka pro dospělé do dětské léčebny, kromě toho hygienici nařídili stavební úpravy.

Senioři nakonec do lázní nezamířili

„Jedna příčka rozdělila chodbu na čistou a infekční zónu. Další vytvořila nový prostor, takzvaný filtr, před vchodem do sesterny. Nutné bylo vybudovat i přívod vody a odpad k novému dvojitému dřezu pro dekontaminaci a dezinfekci. To vše včetně uvedení do původního stavu si vyžádalo další náklady. Rozpočet jsme předložili kraji. O úhradě se bude teprve jednat,“ uvedla mluvčí sanatorií Ivana Gračková.

Senioři do lázní nakonec nezamířili a hejtman Ivo Vondrák v pondělí zrušil opatření, kterými si kraj lůžka rezervoval, a to s platností od 28. dubna. Proto Darkov začal přijímat klienty až další den.

I do Klimkovic ve středu nastoupilo prvních 49 klientů, z toho deset dětí. „S pěti dospělými a šesti dětmi přijel jako doprovod někdo z rodinných příslušníků. Do třetího května bychom měli mít v sanatoriích 130 klientů a s nimi dalších 30 lidí doprovodu,“ řekla Gračková.

Podotkla, že stejně jako další lázně nemohou zatím naplnit celou kapacitu sanatorií, tedy 500 lůžek.

Volné termíny rychle mizí

„Kromě hygienických opatření jsme limitovaní i počtem lidí, které zvládneme přijmout, ubytovat a vyšetřit za den, ale také zájmem klientů. Pro některé je to moc narychlo, další za současné situace raději nechtějí opouštět své domovy,“ dodala Gračková s tím, že 17. března, kdy vláda zakázala přijímat lázním další klienty, byly Klimkovice zaplněny z 95 procent. Poslední klienti z nich odjeli 9. dubna.

Největší Lázně Darkov s osmi sty lůžky jako jediné v kraji nemohly zavřít úplně. Omezeně tam dál fungoval odborný léčebný ústav, kde rehabilitují pacienti po operacích po přeložení z nemocnice. Navíc se lázně musely v Karviné starat o dvacet arabských klientů, kteří po zavření hranic nemohli odcestovat domů.

„První klienti do Historických lázní Darkov přijeli ve středu. Do pátého května tam budeme mít plně obsazenou kapacitu budovy při stávajících omezeních. Rehabilitační sanatorium v Karviné-Hranicích budeme obsazovat postupně. Očekáváme, že do poloviny května naplníme asi šedesát procent naší kapacity,“ uvedl mluvčí lázní Miroslav Slaný s tím, že termíny rychle mizí. „Už nám volaly stovky lidí,“ dodal.