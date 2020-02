Lidi baví vzdělávat se u piva, říká moderátorka populárních kvízů

Popíjení není u kvízů zakázáno, naopak. Za rundu tvrdého alkoholu dokonce dostává každý tým bonusový bod.

Moderátorka vzpomíná na skupinu štamgastů jedné třinecké restaurace. „Zpočátku se jim nelíbilo, že jim obsazujeme hospodu a nemohou koukat na televizi. Teď soutěží s námi. Můžou se vzdělávat u piva, což je baví,“ říká mladá žena.

Podle ní se osazenstvo kvízů dělí právě na ty, kteří do podniku docházejí pravidelně, a pak na skupiny, které chodí vyloženě jednou týdně na soutěžní večery. Nejčastěji vyrážejí mezi pondělím a čtvrtkem. „Restaurace mívají v pátek a v sobotu obvykle vlastní program. Také lidé spíše přijdou přes týden než o víkendu, kdy mívají různé jiné aktivity,“ vysvětluje.

Myšlenka, se kterou přišli před lety dva Brňané, se jen v rámci Moravskoslezského kraje rozšířila k dnešnímu dni do zhruba 40 místních podniků. Z toho v Ostravě jich je na dvě desítky. „Ve velkých městech se kvízům daří více. Ale není to pravidlo. Moderuji například v Horních Bludovicích, kde pravidelně dochází až čtyřicítka lidí,“ podotýká Kubicová.

Chytrý kvíz trvá zhruba tři hodiny, týmy složené maximálně z osmi účastníků při něm odpovídají na více než padesát otázek v deseti odlišných kategoriích. „I proto zpravidla mívají největší úspěch týmy, které jsou namíchány z lidí různého věku. Občas se totiž trefíme do oblasti zájmu mladší generace, jindy zase starší,“ říká ze zkušenosti moderátorka.

Mobily v ruce nemusí řešit

Tu a tam musí řešit připomínky soutěžících k některým odpovědím, ale jinak podle průvodkyně kvízovými večery k hádkám nedochází. „Hraje se v přející atmosféře, tleská se i nejhůře umístěným týmům,“ popisuje.

Problémem není ani podvádění. „Za tři roky, co to dělám, jsem nezažila, že by se někdo snažil hledat správnou odpověď na mobilu,“ potvrzuje Kubicová.

Vysvětluje si to tím, že pro lidi by takto získané vítězství ztratilo hodnotu. „Navíc nesoutěžíme o auto nebo zájezd k moři. Ceny pro nejlepší týmy daného večera jsou spíše symbolické. Můžou vyhrát lahev alkoholu či třeba poukaz na útratu do dané restaurace v řádech stokorun. To asi nikoho nepřiměje riskovat ten zahanbující pocit z odhalení,“ míní slečna, která moderuje zejména v barech na Karvinsku a v okolí.

Ale nejen v barech. O kvízy mají zájem i firmy. „Kontaktují nás především v období vánočních večírků. Při těchto kvízech už bývá rivalita větší,“ dodává s úsměvem.