Po kůrovcové zkáze klid. V moravskoslezských lesích se těží mnohem méně

S nižší těžbou klesá i nutnost zalesňovat holiny. Trend je znát v celém Moravskoslezském kraji, těžba je nejnižší za deset let.

„Situace s kůrovcem je poslední dva roky klidnější. Snažíme se lesy co nejvíce šetřit, abychom zachovali strukturu mladého a staršího lesa. V minulých letech dostaly obrovskou ránu,“ řekl Jan Rapouch, jednatel společnosti Spojené lesy, která se stará o lesní porosty Rýmařova a obcí v jeho okolí.

Výrazný pokles těžby potvrdili i další lesní správci. „Objem kůrovcového dříví se každým rokem zmenšuje, věříme, že se už dostaneme do normálu. Už letos plánujeme běžný objem těžby,“ nastínil ředitel Biskupských lesů Libor Konvičný.

Biskupství vlastní lesy v Beskydech i Jeseníkách a podle Konvičného je v obou částech kraje situace srovnatelná.

Méně se těží a bude těžit i v lesích státních. „Letos v Moravskoslezském kraji počítáme s těžbou 641 tisíc metrů krychlových,“ informovala mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Pro porovnání – v roce 2018, kdy kůrovcová zkáza v moravskoslezských lesích vyvrcholila, vytěžily Lesy ČR v kraji 2,1 milionu kubíků.

Správci však upozorňují, že ačkoliv kalamitu má kraj za sebou, kůrovec pryč není. „Letos se již vyrojil. Předpokládáme, že v tomto roce k tomu dojde maximálně dvakrát, na horách jednou. To je v lesích běžný stav. Jsme na něj připraveni a využíváme všechna možná opatření,“ upřesnila Jouklová s tím, že aktuálně v kraji státní podnik neeviduje žádnou kalamitní oblast.

Podle Jana Rapoucha se ale snižuje věk porostů, které kůrovec napadá, a lesníci dnes kůrovcové dříví zpracovávají i ve čtyřicetiletých porostech. „Ale už ne v tak masivní míře jako v předchozích letech,“ doplnil.

S poklesem objemu těžby se snižuje i výsadba nových stromů. „Těžíme méně, takže nevznikají holiny,“ vysvětlila Jouklová.

Kde to jde, nechávají lesníci les obnovit přirozeně, kde to nejde, vysazují nové plochy lesů průběžně a už se neděje, že by zalesňovat nestíhali. „Les je různorodější, je tam i osm dřevin, sázíme javor klen, břízu, jeřáb, olši,“ nastínil Rapouch.

Oproti roku 2018 jen třetina

Podle právě zveřejněných statistických dat se v celém Moravskoslezském kraji loni vytěžilo 1,1 milionu kubíků. To je zhruba třetina těžby roku 2018, kdy na severu Moravy a ve Slezsku byla kůrovcová kalamita na vrcholu a dřevo se těžilo ve vůbec největších objemech, místy až osminásobných v porovnání s dobou před kůrovcem.

„V mezikrajském srovnání Moravskoslezský kraj vykázal pátý nejnižší objem těžby dřeva v rámci celé České republiky,“ upřesnil Jan Dehner z Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě. Z 86 procent se stále těží jehličnany, především smrk. Nahodilá, tedy neplánovaná těžba čítá dvě třetiny.

Objem těžby je v kraji nejnižší za poslední desetiletí. Celokrajsky klesá i rozsah zalesňovaných ploch. „V průběhu roku 2022 bylo zalesněno a uměle obnoveno 1,8 tisíce hektarů půdy, což je o více než 30 procent méně než v roce předchozím,“ uvedl Dehner.

Jde o nejnižší celkovou nově osázenou plochu od roku 2016. Zhruba 37 procent výsadby loni tvořily jehličnany.

Největší plochy lesníci v kraji osadili v roce 2019, kdy zalesnili a obnovili 2 935 hektarů půdy.

Kůrovcová zkáza kraj sevřela od roku 2016, kdy z roku na rok objemy těžby výrazně vzrostly. Nejdříve postiženými oblastmi byly Vítkovsko a Bruntálsko, postupně se problém šířil. Padly téměř všechny smrčiny. Pro krajinu to byl zásadní milník, zcela se změnil její ráz.