Za nocleh sleva na vstupném či káva navíc. Turistické benefity bodují

„Cílem systému je podpořit podnikání a cestovní ruch ve městě,“ vysvětlila mluvčí krnovské radnice Dita Círová, proč Krnov systém benefitů pro turisty rozvíjí.

Po pandemii město přišlo především o návštěvníky z Polska, takže se snaží nalákat turisty zpět. Nejprve benefity měli klienti hotelů a penzionů, teď se přidala i gastronomická zařízení.

Za útratu či ubytování může jít turista zdarma na cvilínskou rozhlednu, radniční věž, do městského muzea, městských lázní, na koupaliště nebo si na jeden den půjčit koloběžku. Výběr je na něm.

„Loni lidé uplatnili 861 volných vstupů. Nejvíce, 377, zamířilo na cvilínskou rozhlednu. Na koupališti jsme zaregistrovali tři sta tři volných vstupenek,“ popsala nejčastěji navštěvované cíle Zuzana Melcrová z odboru rozvoje města.

V porovnání s rokem 2021, kdy Krnov projekt pilotně zkoušel, je to podstatný nárůst. „Tehdy zájemci využili 271 poukázek,“ dodala Melcrová.

Kvůli podpoře turistického ruchu i na něj navázaného podnikání se v minulých sezonách v kraji objevilo hned několik podobných projektů. Pandemie totiž turismus výrazně utlumila a kraj v cestovním ruchu přišel řádově o miliardy korun.

Benefitní kartu, která propojuje ubytovací zařízení, gastro provozy a turistické cíle, proto předloni spustila například turistická oblast Opavské Slezsko. Její součástí je od loňska i rezervační systém, který ulehčuje proces hledání, vybírání a rezervování aktivit na cestách.

„Máme zhruba sedm desítek aktivit, z nichž asi třetina je součástí rezervačního systému. Přes sezonu tam vkládáme i různé události nebo akce,“ popsal ředitel destinačního managementu Opavského Slezska Jan Černý.

Lidé si mohou kartu přes QR kód načíst i do telefonu a kromě ubytovacích zařízení, kde ji získají za noclehy, si ji mohou také koupit v infocentrech. Do budoucna bude možné si ji pořídit i na webu. Zdarma s ní mohou třeba do Malohoštického skanzenu, se slevou do kravařského akvaparku a budišovského Muzea břidlice.

Roste zájem i o Ostrava Card

Elektronizace čeká i Ostrava Card. „Zájem o ni se zvyšuje, vidíme to i na stoupající poptávce od hoteliérů, kterým kartu dodáváme,“ popsal ředitel destinačního managementu Ostrava Jiří Šimon. Pro letošní rok je zatím připraveno na pět tisíc karet, které právě putují mezi spolupracující subjekty.

Vyšší stovky lidí ji loni využily v ostravské zoo či v Dolních Vítkovicích. „Vzhledem k tomu, že na jednu kartu mohou čerpat benefity všichni ubytovaní, jde ještě o vyšší počet jednotlivých návštěvníků,“ poznamenal Šimon.

V kraji už mají svou kartu čtyři z šesti turistických oblastí – benefity turisté čerpají také v Těšínském Slezsku a Beskydech. Naopak karta chybí v Jeseníkách a Poodří. Do budoucna by měl jednotný systém všechny propojit.

„Jsme rádi, že většina turistických oblastí v naší destinaci Severní Morava nabízí turistické karty a pomáhá tak do regionu lákat více návštěvníků,“ uvedl jednatel krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism Petr Koudela s tím, že Czech Tourism na celostátní úrovni připravuje nový Globální distribuční systém, který by měl soustřeďovat nabídku a prodej zážitků a služeb na jednom místě. „Do něj se budeme chtít zapojit, “ nastínil.

Co se týče turistického ruchu, kraji se podařilo už loni covidový propad zlomit. Celkový počet hostů se meziročně zvýšil o více než padesát procent. „Loňská návštěvnost se tak blížila předcovidovým výsledkům z roku 2019,“ sdělil Jan Dehner z Krajské správy Českého statistického úřadu v Ostravě.