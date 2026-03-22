Krnov spustil klíčové opravy po povodních v centru města

  7:24,  aktualizováno  7:24
V Krnově v úterý 17. března naplno odstartovala stavební sezona zaměřená na odstraňování zbývajících škod po záplavách ze září roku 2024. Hlavním bodem je technologicky náročná rekonstrukce Staré ulice, kde se dělníci zaměří hlavně na podemleté podloží.
Krnov spustil klíčové opravy po povodních v centru města. Na snímku je ulice Stará ze září 2024. | foto: Město Krnov
Krnov spustil klíčové opravy po povodních v centru města. Na snímku je ulice Stará ze září 2024. | foto: Město Krnov

Po zimní technologické přestávce se do Staré ulice vrátila těžká technika. Tato lokalita patřila k nejvíce poškozeným úsekům v blízkosti řeky Opavy. Podle tiskové zprávy města se nejedná pouze o estetickou úpravu povrchu, ale o zásadní zpevnění celé komunikace.

„Technologicky jde o jednu z nejnáročnějších staveb letošního roku. Musíme provést hloubkovou sanaci podloží, které bylo vlivem extrémního proudu vody silně podemleto. Cílem je zajistit stabilitu celé ulice tak, aby v budoucnu odolala podobným hydrologickým jevům,“ uvedl odbor investic krnovské radnice.

Práce zahrnují také zpevňování břehových hran v těsné blízkosti cesty. Kvůli jejich rozsahu je ulice pro veškerou dopravu zcela uzavřena.

Krnov spustil klíčové opravy po povodních v centru města. Na snímku je ulice Stará ze září 2024. | foto: Město Krnov
Popovodňová oprava komunikace v ulici Stará se koná v úseku od křižovatky s ulicí Libušinou po ulici Boční.

„Práce si vyžádají úplnou uzavírku jak pro vozidla, tak chodce, jimž nebude umožněn průchod stavbou. Vjezd bude povolen pouze vozidlům stavby a integrovaného záchranného systému. Obyvatelé přilehlých nemovitostí budou mít zajištěný bezpečný přístup,“ popsali úředníci.

Práce budou spočívat v odstranění stávajících asfaltových vrstev z komunikace i chodníku a v položení nových. Součástí bude výměna obrub a doplnění uličních vpustí pro odvodnění komunikace.

V květnu pak začnou práce i v ulici Libušina a budou pokračovat na obou ulicích souběžně.

Zakázku pojmenovanou „Obnova majetku města po povodni – komunikace Libušina a část ulice Staré“ za 4,3 milionu korun bez DPH má na starosti firma Kareta a na její dokončení má pět měsíců.

16. září 2024

