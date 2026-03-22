Po zimní technologické přestávce se do Staré ulice vrátila těžká technika. Tato lokalita patřila k nejvíce poškozeným úsekům v blízkosti řeky Opavy. Podle tiskové zprávy města se nejedná pouze o estetickou úpravu povrchu, ale o zásadní zpevnění celé komunikace.
„Technologicky jde o jednu z nejnáročnějších staveb letošního roku. Musíme provést hloubkovou sanaci podloží, které bylo vlivem extrémního proudu vody silně podemleto. Cílem je zajistit stabilitu celé ulice tak, aby v budoucnu odolala podobným hydrologickým jevům,“ uvedl odbor investic krnovské radnice.
Práce zahrnují také zpevňování břehových hran v těsné blízkosti cesty. Kvůli jejich rozsahu je ulice pro veškerou dopravu zcela uzavřena.
Popovodňová oprava komunikace v ulici Stará se koná v úseku od křižovatky s ulicí Libušinou po ulici Boční.
„Práce si vyžádají úplnou uzavírku jak pro vozidla, tak chodce, jimž nebude umožněn průchod stavbou. Vjezd bude povolen pouze vozidlům stavby a integrovaného záchranného systému. Obyvatelé přilehlých nemovitostí budou mít zajištěný bezpečný přístup,“ popsali úředníci.
Práce budou spočívat v odstranění stávajících asfaltových vrstev z komunikace i chodníku a v položení nových. Součástí bude výměna obrub a doplnění uličních vpustí pro odvodnění komunikace.
V květnu pak začnou práce i v ulici Libušina a budou pokračovat na obou ulicích souběžně.
Zakázku pojmenovanou „Obnova majetku města po povodni – komunikace Libušina a část ulice Staré“ za 4,3 milionu korun bez DPH má na starosti firma Kareta a na její dokončení má pět měsíců.
16. září 2024