Krnov vybral budoucí podobu městských lázní. Budou stát půl miliardy

Město chce následně zpracovat do dvou let potřebnou dokumentaci a do roku 2026 areál dostavět.

Studie propojuje nové městské lázně s koupalištěm na břehu řeky Opavy. Vznikne tak celoroční sportovně-relaxační centrum, v němž budou i dva tobogány. „V lázeňském domě bude rozsáhlý saunový svět s výhledy do přírody,“ uvádí studio AOC architekti. Nové parkoviště vyřeší nedostatek míst u stávajícího koupaliště.

Soutěžící přihlásili čtrnáct návrhů. V porotě byli starosta Tomáš Hradil se dvěma zastupiteli a několika architekty. Na vítězném návrhu od pražské skupiny AOC architekti se shodli jednohlasně.

„Právě kvůli vítězné vizualizaci chci dál pořádat architektonické soutěže. Nad ostatními výrazně vyčnívala díky svému umístění v prostoru, kompaktností a řešením provozních staveb. Vyšší investice do přípravy projektu se podle mě vrátí v podobě nižších nákladů na výstavbu a levnějším provozem,“ sdělil starosta Hradil.