Trestných činů loni v Moravskoslezském kraji přibylo, vražd dvojnásobně

„Dalo se očekávat, že kriminalita nebude klesat donekonečna, naštěstí zvýšení je jen mírné, a to o necelá dvě procenta,“ konstatoval krajský policejní šéf Tomáš Kužel. Míra trestných činů ani tak nedosáhla výše roku 2017.



Celkem se loni stalo 28 885 trestných činů, což je o 420 více než v roce 2018. Policistům se podařilo objasnit takřka 52 procent z nich, pokud se připočtou dodatečně objasněné činy z konce roku, tak pak objasněnost převýší 58 procent.

Kriminalita se zvýšila ve všech okresech včetně Ostravy s jedinou výjimkou: o 2,45 procenta poklesla na Karvinsku. Naopak nejvíce, o zhruba osm procent, se zvedla na Bruntálsku.

Jak Kužel připustil, rok 2019 bude už navždy spojován s případem střelby v ostravské fakultní nemocnici, při které viník zavraždil sedm lidí. „To je čin s nejhoršími následky nejen loňského roku, ale v rámci kraje i v jeho novodobé historii,“ poznamenal krajský policejní šéf.

Razantně se zvýšil počet vražd, a to ze sedmi v roce 2018 na loňských osmnáct. „Počtem jsme se však vrátili do obvyklých krajských čísel, to jen minulý rok se jich stalo mimořádně málo,“ nastínil náměstek policejního ředitele Radim Wita.

Kriminalistům se podařilo zadržet pachatele všech vražd, čímž se v rámci republiky řadí mezi naprostou špičku. Výborně, byť ne stoprocentně, vycházejí i ze statistiky objasněnosti nejhorších násilných činů z déledobého hlediska.

V letech 2010 až 2019 se v kraji stalo 156 vražd a jen dvě nejsou objasněné.

„Stále neznáme pachatele násilné smrti bezdomovce z února 2012, jehož tělo byla nalezeno na jedné z ostravských hald, a pak také nevíme, kdo v roce 2015 zavraždil muže v Nýdku na Třinecku,“ poznamenal Wita s tím, že na obou případech se dále pracuje.

Hlídka dorazí na místo činu v průměru za pět minut

Počet policistů v kraji se ustálil na stavu okolo 4 200 a podle Kužela se v nejbližší době nebude nijak výrazně měnit.

„Ještě se debatuje o tom, zda budeme posilovat oddělení vyšetřující kybernetickou kriminalitu, která opravdu roste významně a začíná mít velmi nebezpečné následky,“ zmínil policejní důstojník například prosincové ochromení provozu těžařské společnosti OKD, jejichž počítačovou síť napadl počítačový virus.

Kužel je spokojen i s průměrnými dojezdovými časy, tedy dobou, kdy policejní hlídka dorazí na místo činu po jeho oznámení. Loni činil 5,23 minuty.

„Jde o průměrnou dobu. Ve městech to bylo znatelně méně a například v horských úsecích zase více. Ale v rámci republiky jde o výborný výsledek, jsou kraje, kde tato doba přesahuje i deset minut,“ zmínil.

Problémem jsou ujíždějící řidiči

Přesto zůstává dost problémů, které vedení moravskoslezské policie zlobí. Například výrazně přibývá případů, kdy řidič na výzvu policistů nezastaví a musejí ho pronásledovat. Loni se tak stalo 103krát, což je o devatenáct honiček více než v roce předešlém.

Nejčastěji je to z důvodu řidičova ovlivnění drogou nebo alkoholem. Kužel také upozornil na poměrně velký počet nehod na čtyřproudých silnicích.

„Například auto v jednom pruhu před přechodem zastaví, ale druhé ne. S městy se úspěšně domlouváme na stavebních úpravách,“ zakončil Kužel.