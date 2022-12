Manželka s dcerou jsou mrtvé, umřely ve spánku, volal Kramný do pojišťovny

Soud dnes o obnově řízení nerozhodl, jednání je odročeno na únor. Obhajoba žádá například výslech egyptského lékaře, který viděl zemřelé mezi prvními.

Obhajoba s návrhem na obnovu řízení předkládá tři posudky, které podle ní vyvracejí, že Kramný zabil ženu a dceru elektrickým proudem.

Další znalci obhajoby při dnešním líčení uváděli, že ze stavu těl ženy a dívky nelze dovozovat účinek elektrického proudu. Například znalec z oboru forenzní biomechaniky Zdeněk Horák zmínil, že aby zemřely po zásahu elektřinou matka i dcera, musel by někdo držet vodiče na jejich tělech nejméně minutu.

„Bylo by to velmi obtížné bez nějaké fixace nebo násilného znehybnění, což by se však muselo projevit na tělech. Je zvláštní, že nic takového na nich však není patrné,“ konstatoval Horák.

Znalec Zdeněk Šňupárek prohlásil, že barva a tvar údajných změn na tělech zemřelých nejsou typické pro působení elektřiny. „Podle mého odborného názoru jde spíše o posmrtné změny způsobené například při manipulaci s těly,“ zmiňoval například skutečnost, že těla byla v Egyptě balzamována, zabalena a až následně převezena do Česka. „Velmi důležitá byla i okolní teplota,“ poznamenal.

„Vyšlo to i v Egyptě“ v hovoru nezaznělo

Soud také přehrával několik telefonních hovorů Kramného. Žádala o to obhajoba s odkazem na to, že jejich přepisy ve spisu nejsou přesné, v některých případech i chybné.

První část telefonátů se týkala policejních odposlechů z podzimu 2013, kdy se Kramný vrátil z Egypta, ale ještě nebyl z ničeho obviněn. V prvním telefonátu nabízel novinář bulvárního média Kramnému 30 tisíc korun za rozhovor s fotografiemi u hrobu, ve druhém Kramný hovořil se svým známým a nejdelší třetí telefonát obsahoval rozhovor Kramného s tetou.

V přepisu rozhovoru bylo uvedeno, že Kramný v něm sdělil, že „mu to všechno vyšlo, i to v Egyptě“. Jenže jak při přehrávání vyšlo najevo, nic takového v telefonátu nezaznělo. „To považuji za velmi důležité, protože tato udivující chyba se objevila i ve zdůvodnění rozsudku několika soudů,“ upozornila obhájkyně Jana Rejžková.

Státní zástupce komentáře zatím odmítá

Druhá část telefonátů obsahovala dva hovory Kramného s operátorkou pojišťovny nedlouho po ohlášení nálezu těl ženy a dívky. V přepisu se uvádí, že Kramný hovořil klidně, bez emocí a měl připravené číslo pojistné smlouvy, což obhajoba považuje za nepravdivé.

Státní zástupce Vít Legerský odmítl médiím cokoliv z dění při soudním líčení komentovat. „Nepovažoval bych to nyní za vhodné, učiním tak až po verdiktu,“ konstatoval.

Soudkyně jednání odročila na 8. února, předtím však musí posoudit i další návrhy obhajoby, které mají přispět k obnově řízení.

Obhájkyně Kramného například trvá na tom, aby byl předvolán egyptský lékař, který viděl těla zemřelých mezi prvními a uvedl, že žádné stopy zásahu elektřiny na nich nenalezl.

Obhajoba žádá záznam o skartaci vzorků

Dále obhajoba žádá skartační záznam histologických vzorků z Ústavu soudního lékařství v Ostravě a doklad toho, že českobudějovické pracoviště patologie, které dělalo revizní znalecký posudek, je opravdu uvedeno v oficiálním seznamu znaleckých ústavů.

29. listopadu 2022

Zmocněnec matky Kramného žádá oficiální sdělení Policie ČR o činnosti přednosty ostravského Ústavu soudního lékařství na cestě policejních vyšetřovatelů v Egyptě.

Kdy padne verdikt, není zatím známo. Pokud soud obnovu řízení odmítne, vrátí se Kramný do věznice v Mírově na Šumpersku, kde je na oddělení se zvýšenou ostrahou.

Pokud by však soud obnovu řízení povolil, současně by se tak zrušil původní rozsudek 28 let vězení. A soud by tak rovněž musel řešit, zda Kramného ponechá ve vazbě, nebo ho do dalšího jednání propustí na svobodu.

Zásadní jsou poznatky z patologie

Kramného manželka (36 let) a dcera (8 let) zemřely 30. července 2013 v hotelovém pokoji v egyptském letovisku Hurghada. Kramný uváděl, že se tak stalo poté, co všichni měli těžké zažívací potíže po tamním jídle, což potvrdil i egyptský patolog.

Jenže podle posudku ostravských znalců po převozu nekompletních těl z Egypta do České republiky byla příčina smrti změněna na zásah elektrickým proudem a Kramný byl ze smrti ženy a dívky obviněn a poté i obžalován.

Největší pře se vedou o znalecké posudky z oboru patologie. Dva znalci obhajoby dokonce byli potrestáni podmínkami za křivé výpovědi a nepravdivé posudky. Naopak obžaloba poukazuje na údajné podivné zacházení se vzorky a uvádění domněnek místo důkazů. Případ vyvolal i mnoho emocí u veřejnosti a soudní proces se stal jedním z nejsledovanějších v posledních letech.