Kraj kvůli pandemii ztratí 700 milionů příjmů, díky úsporám to prý zvládne

Továrny zavřely, mnoho podnikatelů zůstalo doma, cestovní ruch se blíží nule. Opatření kvůli pandemii koronaviru zasáhla celou tuzemskou ekonomiku, což povede k finančním problémům, mimo jiné i k propadu výběru daní.

To bude mít v rámci takzvaného rozpočtového určení daní velký dopad také na obecní příjmy.

Počítá s tím i krajský úřad. „Předpokládáme, že snížení z daní bude činit zhruba deset procent, což v našem případě znamená o něco více než 700 milionů korun. To je hodně,“ předestřel možnou výši ztrát Jaroslav Kania, náměstek hejtmana zodpovědný za rozpočty a finance.

Upozornil však, že konkrétní výše bude záviset například na tom, jak se po nucené přestávce podaří nastartovat ekonomiku.

„Dobrou zprávou určitě je, že se rozjíždí automobilový průmysl, který tvoří pilíř ekonomiky,“ poznamenal Kania.

Vedení kraje i tak bude muset šetřit. Jestli to bude úsporou provozních nákladů, seškrtáním investic, nebo jiným způsobem, zatím není jasné.

Rozpočet na příští rok? Velká hádanka

„V současnosti provádíme analýzu nutných výdajů. Určitě nám pomůže i to, že v minulých letech jsme šetřili, a proto zapojíme úspory z různých fondů,“ přiblížil Kania. „Jsem proto přesvědčený, že mimořádnou situaci zvládneme.

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslav Kania (ANO)

Ještě větším otazníkem bude krajský rozpočet pro příští rok. „Jenže už teď něco předvídat by bylo jako věštit z koule,“ poznamenal.

Navíc na začátku října se uskuteční krajské volby, přičemž první jednání nového zastupitelstva lze očekávat zhruba o měsíc později.

Není proto jisté, které strany budou mít při schvalování dalšího krajského rozpočtu hlavní slovo. Připravovat se však ještě bude pod vedením Kanii. „Při sestavování budeme pochopitelně velmi opatrní. Příjmy asi dále neporostou, ale teprve až na konci roku bude jasné, jak moc se podařilo odrazit ode dna,“ zmínil.

S velkými výpadky příjmů budou zápolit také krajské organizace. „To jsou nemocnice, letiště, sociální služby, muzea, zámky, celkem 221 dceřiných společností,“ upozornil další z krajských náměstků Jakub Unucka.

Letiště přijde asi o desítky milionů

Například mošnovské letiště sice letos rozhodně neoplývalo četností dopravních linek, ale nákladní doprava fungovala velmi dobře. Navíc v době dovolených se znatelně zvyšuje i počet takzvaných charterových letů.

„Kdyby se nelétalo celý rok, znamenalo by to ztrátu asi ve výši sto milionů korun. V současnosti očekáváme spíše ztrátu několika desítek milionů, ale to se dá zvládnout,“ řekl už dříve ředitel letiště Jaromír Radkovský.

V případě nemocnic pak kraj počítá se zvýšením příjmů od zdravotních pojišťoven.

Hejtman: Nemocnice padnout nenecháme

„Rozhodně žádnou z našich nemocnic nenecháme padnout. Jejich finanční situace po pandemii však jistě bude plošným problémem, proto očekávám, že se o pomoci bude jednat na národní úrovni,“ naznačil hejtman Ivo Vondrák možnou státní spoluúčast.

Na nynější úhradu nákladů, například nákup ochranných pomůcek, krajský úřad nejprve vyčlenil deset milionů korun. Po jejich rychlém vyčerpání pak přidal dalších padesát milionů. Z těch stále ubírá.

Kania je přesvědčený, že se situaci podaří zvládnout. „Je to podobné jako při ekonomické krizi po roce 2008. Možná ta současná bude horší, ale máme rezervy, tak to, domnívám se, vyřešíme bez větších otřesů,“ zopakoval.