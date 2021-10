Za uškrcení milenky dostal muž 16 let, jejímu manželovi má platit 800 tisíc

Odsouzený se na místě vzdal práva na odvolání, stejně tak učinil i státní zástupce, takže rozsudek co se týče viny a trestu je pravomocný. Jen v části náhrady nemajetkové újmy se k němu musí vyjádřit manžel zemřelé, který vyhlášení nebyl přítomen.

Mužův čin se pohyboval v trestní sazbě patnáct až dvacet let. Ačkoliv původně tvrdil, že žena škrcení vyžadovala jako sexuální praktiku a v osudný den se jen náhodou „stalo neštěstí“ a on zpanikařil, tak při zahájení líčení již přiznal vinu.

„Je mi líto, co jsem udělal a souhlasím s tím, co obsahuje obžaloba,“ konstatoval muž, který dříve nebyl trestán.

Přiznáním si pomohl k nižšímu trestu, protože státní zástupce pro něj původně žádal nejméně sedmnáct let vězení. Soudkyně vysvětlila, že nižší trest opravdu dostal kvůli přiznání viny, díky čemuž se dále nemuselo nic dokazovat a jednání trvalo jen dva dny.

Vrah ještě hledal peníze a doklady o dluhu

„V žádném případě jsme však nemohli jít pod trestní sazbu. Obžalovanému přitěžovalo například to, že měl na svědomí více trestních činů, také pak bezohledné nakládání s tělem zemřelé, které ani nebudu opakovaně popisovat,“ uvedla.

Výši odškodného pro manžela zavražděné pak soudkyně vysvětlila tím, že spolu žili 24 let, aniž by měli nějakou rozluku. Navíc tři týdny po oznámení jejího zmizení manžel vůbec netušil, co se s manželkou stalo a pátraly po ní desítky lidí.

Původní tvrzení obžalovaného o zpanikaření bylo v rozporu s tím, že po pětiminutovém škrcení v autě poblíž přehrady Žermanice přemístil tělo milenky do kufru, vzal její klíče a vloupal se jí do havířovského bytu, kde hledal peníze a doklady o svém dluhu.

Muž kvůli sázení na sport dlužil takřka milion

Tento dluh přitom tvořil jen malou část jeho závazků, protože kvůli sportovnímu sázení dlužil celkem takřka milion korun, dokonce byl v osobní insolvenci.

Muž se posléze zbavil ženina mobilu i oblečení, tělo pohodil nedaleko takzvaného Šikmého kostela v karvinské části Doly, zakryl větvemi a listím a odjel do zaměstnání. Po směně koupil rýč s krumpáčem, vykopal hrob a tělo zahrnul hlínou, zamaskoval listím, a dokonce zasadil kapradiny, aby nebyl poznat.

Rozvedený muž se s vdanou ženou sblížil v zaměstnání, kde pracoval jako skladník. Setkávali se na opuštěných místech, kde zůstávali v autě. Žena mu na začátku vztahu řekla, že se určitě nerozvede, setkávali se však pravidelně.