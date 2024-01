Lupič vlekl ženu po ulici, muže praštil kladivem do hlavy. Dostal šest a půl roku

Obžalovaný i státní zástupce se vzdali možnosti odvolání, rozsudek je tedy pravomocný.

Rézmüveš nejprve v prosinci 2022 napadl v Gajdošově ulici v Moravské Ostravě sedmdesátiletou ženu, které chtěl sebrat kabelku. Když ji nechtěla pustit, vláčel seniorku několik metrů po chodníku. V kabelce pak našel starší mobil, platební kartu, doklady a zhruba 150 korun v hotovosti.

Obžalovaný Róbert Rézmüveš v jednací síni Krajského soudu v Ostravě. Po dvouhodinovém líčení dostal trest šest a půl roku vězení. (17. ledna 2024)

Poté v lednu 2023 vešel do prodejny potravin v ostravské části Muglinov a požádal prodavače, aby mu podal lahev vodky. Když se muž otočil, Rézmüveš vzal kladívko a prodavače silně uhodil do hlavy. Ten se ještě otočil a díky tomu rukou vykryl další ránu směřující do obličeje. Když se násilníkovi nedařilo muže přemoci, z obchodu utekl.

Napadený utrpěl velmi vážná zranění, například krvácení do mozku a jeho otok, dále pak zlomeninu lebeční kosti s vpáčením do mozkových plen. Musel být urychleně operován a dlouho ho sužovaly problémy s omezenou hybností levé ruky.

Poslední útok se odehrál o pět dnů později v ulici Na Kamenci ve Slezské Ostravě. Rézmüveš se zeptal osmatřicetiletého muže, kolik je hodin. Ten vytáhl svůj iPhone a ukázal čas. Jenže to násilníka vůbec nezajímalo. Přístroj mu vytrhl z ruky a dal se na útěk.

Když ho okradený začal pronásledovat a nadávat mu, vrátil se k němu, srazil ho k zemi, pak ho ještě dvakrát uhodil do tváře a prohledal kapsy. S ukradenou platební kartou následně uspěl při několika drobnějších výběrech.

„Vůbec jsem si neuvědomoval, co dělám, je mi to nyní líto. Vůbec mi nedošlo, jak špatné věci dělám,“ prohlásil Rézmüveš v soudní síni a přiznal vinu.

Z 300 hodin prací neoddělal ani jednu

Muž narozený na Slovensku má základní vzdělání, v dětství pobýval v diagnostickém ústavu. Ještě jako mladistvý dostal za loupež podmínku, poté kradl, což soud ohodnotil 300 hodinami obecně prospěšných prací a pokutou dva tisíce korun. Jenže úředníkovi z probační a mediační služby zavolal, že odjíždí na Slovensko, neodpracoval ani hodinu a nezaplatil ani korunu.

Po dopadení nejprve putoval do vazby a poté do vězení na čtrnáct měsíců za porušení předchozí podmínky. Nyní se pohyboval v sazbě pět až dvanáct let vězení, přičemž státní zástupce nejprve navrhoval sedm a půl roku za mřížemi. Po plném doznání obžalovaného o rok slevil. „Nejméně šest a půl let, protože nižší trest už bych považoval za nepřiměřený,“ konstatoval žalobce.

Obhajoba naopak žádala trest u dolní hranice sazby. „Významnou polehčující okolností je přiznání viny, přičemž spolupracoval od prvního výslechu. Napsal také omluvné dopisy a projevil účinnou lítost,“ vypočítal obhájce a poukázal rovněž na to, že znalkyně z oboru psychiatrie uvedla, že náprava Rézmüveše je stále možná a jeho lítost označila za opravdovou.

Soud nakonec udělil trest šest a půl roku vězení, násilník rovněž musí zaplatit na různých náhradách a odškodnění zhruba 240 tisíc korun.

„Polehčující okolnosti vzal soud v potaz, na druhé straně se obžalovaný dopouštěl násilné trestné činnosti už v minulosti, přičemž dosavadní alternativní tresty neměly výchovný účinek,“ vysvětlila soudkyně.

Zmínila také, že výrazně přitěžující okolností je vážné zranění prodavače, přičemž útočník si kladivo do prodejny přinesl, takže měl vše promyšlené.

„O trestu u dolní hranici sazby by se dalo uvažovat jen v případě, že by šlo o ojedinělý exces v jinak bezúhonném životě,“ podotkla soudkyně. Trest zřejmě možná bude později mírně navýšen poté, co Rézmüvešovi budou připočteny k tíži i nevykonané obecně prospěšné práce a nezaplacená pokuta. Do trestu je započítán i pobyt ve vazbě od loňského února.