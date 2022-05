Počty soudců doplníme snad brzy, říká předseda Krajského soudu v Ostravě

„Lidé často mají o justici zkreslené představy. Mnoho z nich naštěstí nemělo důvod soudní jednání poznat osobně, takže čerpají z různých zejména zahraničních filmů a seriálů, které justiční realitu popisují odlišně od skutečnosti. Ještě více mimo opravdové dění pak jsou různé reality show ze soudních síní,“ říká osmačtyřicetiletý předseda krajského soudu Petr Novák.

Jak Krajský soud v Ostravě vznikal? Popravdě bych čekal ještě delší minulost.

Krajský soud předtím sídlil v Novém Jičíně a tehdejší Moravská Ostrava na něj navázala. Stoleté výročí se váže k zahájení úřední činnosti krajského soudu v květnu 1922, a to sice na tomto místě v Ostravě, ale ještě ne v současné historické budově na Havlíčkově nábřeží. Ta se kolaudovala až v roce 1929.

Není atmosféra v budově, kde se za tak dlouhou dobu řešilo bezpočet tragédií, poněkud tíživá?

Každý to může cítit jinak. Chápu, že mnozí vstupují do budovy nikoliv s očekáváním pozitivních zážitků, ale já tady vnímám spíše důstojné prostředí pro jednání soudu a prosazení spravedlnosti.

V čem budou oslavy století činnosti krajského soudu spočívat?

Na programu spolupracujeme s Nadačním fondem Paragraf. Oslava je koncentrovaná do dvou dnů, tedy ve čtvrtek 26. května a pátek 27. května. Ve čtvrtek bude budova krajského soudu zpřístupněna, plánujeme prohlídky s průvodci. Lidé poznají, jak soud funguje, ukážeme některé soudní síně i kanceláře, podatelnu a další. Budou přítomni i zástupci jiných právnických profesí. Samozřejmě jsme pozvali i hosty, například zástupce ministerstva spravedlnosti, předsedy Nejvyšších soudů nebo bývalé předsedy soudů. Rád bych jich pozval více, ale není to kapacitně možné. Podrobný program mohou zájemci najít na webu krajského soudu.

Petr Novák Před 48 lety se narodil v Českém Těšíně

, kde žije dosud. Vystudoval českotěšínské gymnázium a poté Právnickou fakultu Masarykovy univerzitě v Brně.

Do justice nastoupil na Okresním soudu ve Frýdku-Místku v roce 2000 jako justiční čekatel, za tři roky byl jmenován soudcem.

v roce 2000 jako justiční čekatel, za tři roky byl jmenován soudcem. Na Krajském soudu v Ostravě je od roku 2015, soudil například některé části metanolové kauzy nebo organizované skupiny výrobců a dealerů drog. Od 1. června 2019 je předsedou Krajského soudu v Ostravě.

Ženatý, tři synové.

Co považujete za klíčový bod oslav?

Zásadním bude křest publikace, kterou jsme k výročí připravili. S bohatou fotopřílohou pojednává o historii krajského soudu i mapuje současnost.

V jakém stavu funguje Krajský soud v Ostravě v současnosti?

Co se týče období od roku 1990, tak velmi podstatným momentem bylo sloučení s krajským obchodním soudem. Rozsah různých agend výrazně narůstal. Podle počtu soudců je Krajský soud v Ostravě druhým největším v České republice, a to po Městském soudu v Praze. Co se však týče velikosti některých agend, třeba insolvenčního soudu, tak ten máme největší z celé země.

Jak rozsáhlá je působnost krajského soudu?

Soudní kraje nekopírují současné územní dělení, spíše bych to přirovnal k tomu předchozímu. Nespadají pod nás jen okresy Moravskoslezského kraje, ale také Olomouckého, kde máme pobočku, a pod nás spadá i okres Vsetín.

Policie už v roce 2009 přešla na současné krajské rozdělení, v justici se změna nechystá?

Na téma takzvaného překreslení soudních krajů je sice vedena odborná debata, ale pokud vím, tak zatím nesměřuje k žádným konkrétním opatřením.

Počet soudců máte dostačující?

Podle stanovení ministrem spravedlnosti máme mít takřka 480 soudců, a to včetně okresních soudů v už zmíněné územní působnosti. To podle mého názoru odpovídá realitě a našim potřebám. Bohužel se zatím nedaří tento počet naplnit a nyní nám schází asi 26 soudců. Probíhá však výběrové řízení, a to podle nových pravidel platných od začátku roku, takže věřím, že na podzim se nám podaří získat nové soudce a snad doplníme jejich stav do toho plánovaného.

Jak je to s dalšími zaměstnanci? Často se hovoří o nedostatku asistentů soudců...

To je věčný boj. Bohužel nejsem v tomto problému optimistou ani do budoucnosti, protože mzdové ohodnocení nesoudcovského aparátu je navzdory jeho velké zodpovědnosti velmi nedostačující a neadekvátní.

Jaký je technický stav budov krajského soudu? Vždyť když Česká televize Ostrava natáčela příběhy ze soudních síní, tak sice ukazovala krajskou historickou budovu, ale dění uvnitř bylo už z ostravského okresního soudu...

Je to opravdu složité, a proto musím vyzdvihnout tým správy krajského i okresních soudů, který zajišťuje chod, opravy i výběry dodavatelů stavebních prací. Tým funguje velmi dobře, protože jsme v budovách, které už mají dost za sebou, a snažíme se udržovat provoz bez krizových situací. Podařilo se rekonstruovat část historické budovy, třeba jsme modernizovali největší soudní síň, nová je i fasáda historické budovy.

Sám vím, že v některých soudních síních bez klimatizace je v létě dost nedýchatelno.

Ano, ještě nás čeká hodně práce. Jistě jde i o různé sítě: vodovod, elektřinu, topení, datové rozvody, leccos už má dost za sebou. Zrovna tento týden jsme měli obsáhlé jednání s ekonomickým náměstkem ministerstva spravedlnosti a mám poměrně optimistický náhled, že v opravách budeme pokračovat.

Předpokládám, že za provozu...

Nemáme jinou možnost, protože jsme naplnění doslova od sklepů až po půdu. A není možnost se někam odstěhovat. Musíme hledat způsob, jak práce zajistit.

S čím nyní ve své profesi máte největší starost?

Jak jsem už zmínil, tak bych velmi rád co nejdříve naplnil stav soudců. V této souvislosti doufám, že nový systém jejich výběru, i když je velmi komplikovaný, nám nové soudce ještě v letošním roce zajistí.

A z čeho máte největší radost?

Také to souvisí se soudci. Opravdu mě hodně těší, když se setkávám s mladými soudci, ze kterých cítím energii a nasazení, které jsou do své práce ochotní vkládat. To mi opravdu dělá radost.