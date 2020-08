Bil mě, hájí se žena souzená za vraždu partnera padesáti ranami nožem

Tragédie se stala loni v neděli 15. prosince v jednom z bytových domů kolonie Šídlovec v ostravském obvodu Hrabová.

„Po popíjení alkoholu a hádce, když muž seděl na židli, obžalovaná vzala nůž a i přes aktivní sebeobranu napadeného na něj zaútočila,“ uvedl státní zástupce.

Podle spisu směřovala většina z padesáti ran nožem do hlavy, další však také do krku, do hrudníku, zad i do rukou. Ostří nože přeťalo podklíčkovou tepnu poškozeného, který kvůli tomu velmi rychle vykrvácel.

Obžalovaná odmítla při hlavním líčení vypovídat, soudce proto četl její dřívější výpověď z přípravného řízení. Tehdy uvedla, že s partnerem žila od roku 2018.

Do bytu potřebovala podnájemníka, aby se mohli podělit o nájem a další náklady. Když dostala doporučení na tehdy jednapadesátiletého muže a on se osvědčil, byla ráda. Zvláště když po třech měsících soužití se z nich stali partneři.

„Když nepil alkohol, tak to byl velice slušný člověk. Ale když se napil, tak postupem času začínal být hrubý a později i agresivní,“ líčila obžalovaná.

Podle ní začala stále více převažovat mužova negativní stránka. Často se hádali, on ji zasypával výčitkami, že nepracuje a více než o něj se stará o dvě kočky.

Když si zaměstnání našla, tak podle jejích slov zase nadával, že je pořád v práci a doma nic nedělá. Situaci komplikovalo i to, že oba partneři hodně pili alkohol.

Třikrát mu vrátila klíče od bytu

Žena občas dostala facku, případně ránu pěstí. Jednou, když ji partner zase zbil až měla modřiny, přivolala strážníky, kteří muže vykázali z obydlí. „Nejdříve mi vyhrožoval po telefonu, pak si přišel pro věci a když jsem ho pustila dovnitř, tak mě zase zbil. Bála jsem se ho,“ popisovala při výslechu.

Jak uvedla, muž ji údajně také několikrát znásilnil, ale v bytě ho nechávala, dokonce mu za dobu soužití asi třikrát vzala a zase vrátila klíče od bytu. „Myslela jsem si, že dostane rozum. Když nepil, byl výborný,“ konstatovala.

V osudnou neděli se hádali od rána. Pak podle obžalované došlo i na fyzický atak. „Když jsem po něm chtěla vrátit klíče a mobil, které mi předtím vzal z kabelky, tak mi vlepil facku, dal pěstí a odstrčil mě, až jsem spadla. Odešla jsem do kuchyně a vzala nůž,“ popisovala. Prý chtěla partnerovi jen pohrozit a domoci se toho, aby vše vrátil a co nejdříve z bytu odešel.

Po útoku mu dala lavor pod hlavu

„On mi jen řekl, že mi nic nedá a ať počítám s tím, že to bude jen horší. Píchla jsem ho do prsou a když chtěl vstát, tak jsem ho srazila a píchla podruhé, to se už objevila krev. Pak si už vůbec nic nepamatuju, až pak to, jak mu pod hlavu dávám lavor. Proč? To nevím,“ řekla při výslechu na policii.

Po útoku žena zavolala známému, aby co nejdříve přišel, řekla mu, že Frantu asi zabila. „Přišel, snažil se mu nahmatat tep a pak volal první pomoc.“

Z informací, které zazněly u soudu vyplývá, že žena neměla šťastné dětství. Její matka hojně pila alkohol, proto ji vychovávala spíše babička. Jak uvedla, neměla hračky ani pěkné oblečení. V patnácti letech odešla na internát textilní školy a v sedmnácti otěhotněla. Pak byla patnáct let vdaná, ale vztah skončil rozvodem.

Rozsudek v případu zatím nepadl, vypovídat budou ještě svědci a znalci.