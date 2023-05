Vrah počtvrté marně žádal o obnovu řízení, po klaustrofobii zkusil svědkyni

V roce 2018 poslal soud tehdy 57letého Ištoka na čtrnáct let do vězení za vraždu sedmdesátiletého známého v Rýmařově. V bytovém domě v Marxově ulici podle spisu silně opilý Ištok bodl nožem známého čtyřikrát nožem, a to do hrudi, do zad, do hrdla a do předloktí, přičemž jedna z ran zasáhla i srdce. Napadený muž neměl šanci přežít a zemřel během několika minut.

Ištok z bytu odešel a až po týdnu našel tělo syn napadeného. Už při líčení se Ištok vehementně hájil. Tvrdil, že naopak ho s nožem napadl známý, který pak na Ištokův nůž sám upadl. „Ale ne čtyřikrát, to bych o tom musel něco vědět. Jen jednou,“ podotkl Ištok.

Dokonce tvrdil, že se chtěl udat, vzal oba nože a směřoval na policejní stanici. „Jenže jsem si uvědomil, že nechci mít žádné problémy a proto jsem nože nakonec hodil z mostu do potoka,“ líčil.

Co rok, to žádost o obnovu řízení

Soud mu nicméně neuvěřil a odsoudil ho. A sotva Ištok skončil za mřížemi, neuplynul takřka rok, aby nežádal o obnovu procesu. Stalo se tak v roce 2019, pak ho zřejmě zastavil covid, ale už v roce 2021 tak učinil znovu a loni také. A ani letošek nebyl výjimkou.

A zatímco minulý rok to zkoušel s klaustrofobií s tím, že když ho známý zahnal do kouta, tak v hrůze útok opětoval, letos uvedl jméno sousedky známého, se kterou společně na začátku června 2018 popíjeli.

„Může dosvědčit, že když jsem odcházel, tak Zdeněk byl ještě živý. A pak jsem ho už neviděl,“ dušoval se Ištok. V psané formě pak soudu uváděl, že když odcházel, tak za sebou zabouchl, ale když syn našel svého mrtvého otce, tak dveře odemykal. A poukazoval i na to, že známého musel zabít někdo, kdo k němu vlezl oknem.

Soudce: Odsouzený si nepamatuje, co říkal

Zatímco obhájce požadoval výslech svědkyně, protože může jít o novou důležitou skutečnost, státní zástupce navrhoval zamítnutí.

Soud po čtvrthodinové poradě rozhodl, že i další Ištokovu žádost nepřijímá. Soudce to zdůvodnil tím, že jde o jeho další účelové tvrzení. „Odsouzený si už nepamatuje, co říkal dříve, ale vymýšlí další údajné skutečnosti. Proto máme pochybnosti i o současných tvrzení,“ vysvětil soudce a dodal, že mnohými námitkami odsouzeného se soud zabýval už dříve.

Zdůraznil, že místo toho, aby Ištok ve věznici zpytoval svědomí a napravil se, tak vymýšlí další a další údajné důkazy své neviny.

Soudce také zmínil, že v poslední době takřka výhradně žádají o obnovu řízení odsouzení, kteří chtějí využít loňské novely, která stanovila, že o žádostech musí rozhodnout jiný soudní senát, než který dotyčné prvně odsoudil. „Tak zkoušejí uvádět u jiného soudce nové skutečnosti v naději, že uspějí,“ podotkl soudce.