Státní zástupce ještě před zahájením jednání uvedl, že pro Peštu bude žádat sedmileté vězení. Hard Rico před soudcem prohlásil vinu. „Vím, co jsem udělal. Zpětně je mi to strašně líto. Stydím se za to,“ řekl. Je tak pravděpodobné, že dostane nižší trest, určitě však nepodmíněný.
Skupina je obžalovaná z toho, že minulý rok v březnu v Ostravě přinutila muže, aby jí vydal mobil a sdělil přístupové kódy. Muže podle obžaloby nejprve vylákala bývalá Hard Ricova přítelkyně do bytu. Když vstoupili dovnitř, dívka se zamkla v pokoji a na muže zaútočili ostatní obžalovaní.
Jeden z útočníků pak podle spisu šel s obětí k bankomatu a přinutil ji vybrat a odevzdat 105 tisíc korun. Podle státního zástupce obžalovaní muži vyhrožovali fyzickou likvidací a několikrát jej udeřili. „Křičeli po něm, že ho bodnou do krku, nebo může zmizet v lese,“ popsal žalobce.
„Dále měl být muž přinucen k slibu vydání milionu korun do jednoho týdne a dalšího milionu další týden,“ doplnil státní zástupce. To se však už nestalo, protože policisté všechny pachatele zadrželi. Hard Rico byl čtyři měsíce ve vazbě, pak se dostal na svobodu po zaplacení kauce 750 tisíc korun.
Zmocněnec poškozeného muže uvedl, že po Peštovi žádá dva miliony korun jako nemajetkovou újmu. Po ostatních chce celkem 300 tisíc korun.
Raper je oblíbený mezi mladými a zejména romskou komunitou. Na sociálních sítích ho sledují stovky lidí, jeho nejznámější skladba Narcos má na streamovacích službách přes třicet milionů zhlédnutí.
Není to však jeho první prohřešek proti zákonu, byť bezpochyby nejzávažnější. Okresní soud v Ostravě ho už loni potrestal pokutou za sprejerství a nadto čelí obžalobě z podvodu za 200 tisíc korun. Tam však vinu odmítá.
O líčení je mimořádný zájem, svědčí o tom například i to, že média se do síně dostala jen na základě akreditace. Bezpečnostní opatření jsou zvýšená.